Суд должен был предоставить Гуцул отсрочку приговора, считает депутат

Суд должен был предоставить Гуцул отсрочку приговора, считает депутат - РИА Новости, 15.08.2025

Суд должен был предоставить Гуцул отсрочку приговора, считает депутат

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Суд в Молдавии должен был предоставить главе Гагаузии Евгении Гуцул отсрочку приговора, поскольку она является матерью трехлетнего ребенка, заявила депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова.

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Суд в Молдавии должен был предоставить главе Гагаузии Евгении Гуцул отсрочку приговора, поскольку она является матерью трехлетнего ребенка, заявила депутат парламента от блока "Победа" Регина Апостолова. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. "Мы считаем, что Апелляционная палата, которой предстоит рассматривать дело Евгении Гуцул, должна принять во внимание в первую очередь то, что у нее дома трехлетний ребенок. По закону, ей должны были дать отсрочку приговора до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет. А за это время адвокаты бы доказали невиновность и Евгении Гуцул, и Светланы Попан", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. По ее словам, в делах политзаключенных чувствуется политическое давление со стороны властей, которые хотят подавить оппозицию. "За 4 года этого состава парламента, ни один из 60 наших законопроектов не был даже рассмотрен! А у нас все проекты были социальной направленности, и они бы улучшили жизнь нашего населения!", - добавила Апостолова. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

