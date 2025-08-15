https://ria.ru/20250815/sud-2035497830.html
Суд закрыл дело об экспертизе при разводе Степаненко с Петросяном
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы прекратил дело о взыскании Минюстом недостающих 582 тысяч рублей за экспертизу по оценке имущества разошедшихся юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщили РИА Новости в суде. "Представитель Степаненко принесла платежный документ об оплате. Судья проверила, вся ли сумма оплачена, и закрыла дело", - сказала собеседница агентства. Как указывалось в материалах дела, ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова" при Минюсте РФ проводил две судебные экспертизы в рамках дела о разделе имущества бывших супругов артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Стоимость одной из них на 7,5 миллионов рублей была поделена поровну между бывшими супругами и полностью оплачена, как и другие экспертизы, проведенные в иных учреждениях. Однако за вторую экспертизу в центре Шляхова стоимостью почти 1,133 миллиона была получена лишь часть суммы: 550 тысяч рублей перевел Петросян. Представители Минюста обратились в Хамовнический суд Москвы для взыскания недостающих 582 с лишним тысяч. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщалось. После развода супруги занялись разделом имущества, оценка стоимости которого заняла более двух лет. Заседание во всех инстанциях проходили в закрытом режиме, поэтому подробностями кому досталось какое имущество, РИА Новости не располагает. Однако известно, что его общая стоимость на тот момент составляла порядка 1,5 миллиарда рублей. В состав совместно нажитого имущества входили недвижимость, внушительная коллекция антикварных предметов, более 2,5 тысяч книг, картины, фарфор, статуэтки и другое.
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы прекратил дело о взыскании Минюстом недостающих 582 тысяч рублей за экспертизу по оценке имущества разошедшихся юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщили РИА Новости в суде.
Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщалось.
После развода супруги занялись разделом имущества, оценка стоимости которого заняла более двух лет. Заседание во всех инстанциях проходили в закрытом режиме, поэтому подробностями кому досталось какое имущество, РИА Новости не располагает. Однако известно, что его общая стоимость на тот момент составляла порядка 1,5 миллиарда рублей.
В состав совместно нажитого имущества входили недвижимость, внушительная коллекция антикварных предметов, более 2,5 тысяч книг, картины, фарфор, статуэтки и другое.