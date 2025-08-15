Суд отклонил иск "Альфа-капитала" к Euroclear Bank

https://ria.ru/20250815/sud-2035483199.html
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск крупной управляющей компании "Альфа-капитал" к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг, принадлежащих клиентам истца, которая превышает 319 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в этом иске, поданном в феврале 2024 года в интересах 150 тысяч клиентов управляющей компании, были заявлены требования о взыскании с ответчика убытков как в размере стоимости более 3 тысяч ценных бумаг, так и неполученного их держателями, клиентами истца, дохода по этим бумагам. В мае 2024 года суд выделил требование о взыскании стоимости бумаг в отдельное производство. Дело об убытках в размере дохода по бумагам пока не рассмотрено.
