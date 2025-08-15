Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/sud-2035446159.html
Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU
Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU - РИА Новости, 15.08.2025
Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU
Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до октября редактору URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:26:00+03:00
2025-08-15T09:26:00+03:00
происшествия
урал
екатеринбург
россия
ura.ru
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021144845_78:182:1000:701_1920x0_80_0_0_d390893490b48b4ebc0b517c462a864f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до октября редактору URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Аллаярова. Открытая часть заседания продлилась примерно 18 минут, за которые судья по ходатайству следователя процесс закрыла, журналистов пустили только на оглашение. "Оставить жалобу защиты Аллаярова без удовлетворения, решение первой инстанции - без изменения", – озвучила судья. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает. В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
https://ria.ru/20250814/sud-2035175893.html
урал
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021144845_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_fa5fb2ef4f5576ab5f5d101ce4e85552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, урал, екатеринбург, россия, ura.ru, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Урал, Екатеринбург, Россия, Ura.ru, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU

Свердловский облсуд оставил в силе продление ареста журналисту URA.RU Аллаярову

© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до октября редактору URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Аллаярова. Открытая часть заседания продлилась примерно 18 минут, за которые судья по ходатайству следователя процесс закрыла, журналистов пустили только на оглашение.
"Оставить жалобу защиты Аллаярова без удовлетворения, решение первой инстанции - без изменения", – озвучила судья.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает.
В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Суд признал законным арест сотрудницы Baza
14 августа, 09:46
 
ПроисшествияУралЕкатеринбургРоссияUra.ruСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала