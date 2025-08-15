https://ria.ru/20250815/sud-2035446159.html

Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU

Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU - РИА Новости, 15.08.2025

Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до октября редактору URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:26:00+03:00

2025-08-15T09:26:00+03:00

2025-08-15T09:26:00+03:00

происшествия

урал

екатеринбург

россия

ura.ru

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021144845_78:182:1000:701_1920x0_80_0_0_d390893490b48b4ebc0b517c462a864f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до октября редактору URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Аллаярова. Открытая часть заседания продлилась примерно 18 минут, за которые судья по ходатайству следователя процесс закрыла, журналистов пустили только на оглашение. "Оставить жалобу защиты Аллаярова без удовлетворения, решение первой инстанции - без изменения", – озвучила судья. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает. В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.

https://ria.ru/20250814/sud-2035175893.html

урал

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, урал, екатеринбург, россия, ura.ru, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)