Суд оставил в силе продление ареста редактору URA.RU
Свердловский облсуд оставил в силе продление ареста журналисту URA.RU Аллаярову
© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе продление ареста до октября редактору URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел жалобу защиты Аллаярова. Открытая часть заседания продлилась примерно 18 минут, за которые судья по ходатайству следователя процесс закрыла, журналистов пустили только на оглашение.
"Оставить жалобу защиты Аллаярова без удовлетворения, решение первой инстанции - без изменения", – озвучила судья.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает.
