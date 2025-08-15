https://ria.ru/20250815/sud-2035425196.html

Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома

Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома - РИА Новости, 15.08.2025

Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома

Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T04:23:00+03:00

2025-08-15T04:23:00+03:00

2025-08-15T04:23:00+03:00

происшествия

камчатский край

россия

камчатский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными воротами, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края. "Суд обязал ответчика привести несущую стену многоквартирного дома в первоначальное состояние в срок до 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. Конфликт возник после того, как мужчина самовольно разобрал часть фасадной стены на первом этаже и установил гаражные ворота, не получив необходимых разрешений. "Последствием самовольного переустройства является приведение помещения в прежнее состояние в разумный срок", - пояснили в суде, сославшись на статью 29 Жилищного кодекса РФ. Администрация Тигильского округа, подавшая иск, отмечала, что несмотря на аварийное состояние дома, в нём продолжают проживать люди, а переделка создаёт угрозу их безопасности. Ответчик утверждал, что считал себя единственным жильцом и установил швеллеры для укрепления конструкции. Решение суда первой инстанции, частично удовлетворившего иск, было пересмотрено в апелляции. Теперь мужчина должен полностью восстановить стену до декабря.

https://ria.ru/20250811/sud-2034584900.html

https://ria.ru/20250814/mitroshina-2035211263.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, россия, камчатский краевой суд