Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома
2025-08-15T04:23:00+03:00
происшествия
камчатский край
россия
камчатский краевой суд
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными воротами, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края. "Суд обязал ответчика привести несущую стену многоквартирного дома в первоначальное состояние в срок до 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. Конфликт возник после того, как мужчина самовольно разобрал часть фасадной стены на первом этаже и установил гаражные ворота, не получив необходимых разрешений. "Последствием самовольного переустройства является приведение помещения в прежнее состояние в разумный срок", - пояснили в суде, сославшись на статью 29 Жилищного кодекса РФ. Администрация Тигильского округа, подавшая иск, отмечала, что несмотря на аварийное состояние дома, в нём продолжают проживать люди, а переделка создаёт угрозу их безопасности. Ответчик утверждал, что считал себя единственным жильцом и установил швеллеры для укрепления конструкции. Решение суда первой инстанции, частично удовлетворившего иск, было пересмотрено в апелляции. Теперь мужчина должен полностью восстановить стену до декабря.
камчатский край
россия
Происшествия, Камчатский край, Россия, Камчатский краевой суд
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными воротами, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края.
"Суд обязал ответчика привести несущую стену многоквартирного дома в первоначальное состояние в срок до 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Конфликт возник после того, как мужчина самовольно разобрал часть фасадной стены на первом этаже и установил гаражные ворота, не получив необходимых разрешений.
"Последствием самовольного переустройства является приведение помещения в прежнее состояние в разумный срок", - пояснили в суде, сославшись на статью 29 Жилищного кодекса РФ.
Администрация Тигильского округа, подавшая иск, отмечала, что несмотря на аварийное состояние дома, в нём продолжают проживать люди, а переделка создаёт угрозу их безопасности. Ответчик утверждал, что считал себя единственным жильцом и установил швеллеры для укрепления конструкции.
Решение суда первой инстанции, частично удовлетворившего иск, было пересмотрено в апелляции. Теперь мужчина должен полностью восстановить стену до декабря.