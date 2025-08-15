Рейтинг@Mail.ru
Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/sud-2035425196.html
Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома
Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома - РИА Новости, 15.08.2025
Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома
Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T04:23:00+03:00
2025-08-15T04:23:00+03:00
происшествия
камчатский край
россия
камчатский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными воротами, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края. "Суд обязал ответчика привести несущую стену многоквартирного дома в первоначальное состояние в срок до 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. Конфликт возник после того, как мужчина самовольно разобрал часть фасадной стены на первом этаже и установил гаражные ворота, не получив необходимых разрешений. "Последствием самовольного переустройства является приведение помещения в прежнее состояние в разумный срок", - пояснили в суде, сославшись на статью 29 Жилищного кодекса РФ. Администрация Тигильского округа, подавшая иск, отмечала, что несмотря на аварийное состояние дома, в нём продолжают проживать люди, а переделка создаёт угрозу их безопасности. Ответчик утверждал, что считал себя единственным жильцом и установил швеллеры для укрепления конструкции. Решение суда первой инстанции, частично удовлетворившего иск, было пересмотрено в апелляции. Теперь мужчина должен полностью восстановить стену до декабря.
https://ria.ru/20250811/sud-2034584900.html
https://ria.ru/20250814/mitroshina-2035211263.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, россия, камчатский краевой суд
Происшествия, Камчатский край, Россия, Камчатский краевой суд
Жителя Камчатки обязали восстановить демонтированную несущую стену дома

Суд обязал жителя Камчатки восстановить демонтированную им несущую стену дома

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Камчатский краевой суд обязал жителя села Тигиль восстановить демонтированную несущую стену многоквартирного дома, которую он незаконно заменил гаражными воротами, сообщили в объединённой пресс-службе судов Камчатского края.
"Суд обязал ответчика привести несущую стену многоквартирного дома в первоначальное состояние в срок до 1 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение школьной формы с нацистской
11 августа, 14:15
Конфликт возник после того, как мужчина самовольно разобрал часть фасадной стены на первом этаже и установил гаражные ворота, не получив необходимых разрешений.
"Последствием самовольного переустройства является приведение помещения в прежнее состояние в разумный срок", - пояснили в суде, сославшись на статью 29 Жилищного кодекса РФ.
Администрация Тигильского округа, подавшая иск, отмечала, что несмотря на аварийное состояние дома, в нём продолжают проживать люди, а переделка создаёт угрозу их безопасности. Ответчик утверждал, что считал себя единственным жильцом и установил швеллеры для укрепления конструкции.
Решение суда первой инстанции, частично удовлетворившего иск, было пересмотрено в апелляции. Теперь мужчина должен полностью восстановить стену до декабря.
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Суд оставил блогера Митрошину под домашним арестом
Вчера, 12:08
 
ПроисшествияКамчатский крайРоссияКамчатский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала