Суд по делу россиян, обвиняемых в шпионаже состоится в Австралии
В Австралии в четверг состоится суд над россиянами Королевыми
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В австралийском Брисбене в пятницу состоится судебное слушание, на котором должно быть оглашено обвинительное заключение по делу подозреваемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королёвых, ранее заседание неоднократно переносилось.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 16 мая из-за того, что "полиция в очередной раз не смогла представить достаточных улик против супружеской пары и запросила дополнительное время", уточняли ранее РИА Новости в генеральном консульстве России в Сиднее.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
