Рейтинг@Mail.ru
Суд по делу россиян, обвиняемых в шпионаже состоится в Австралии - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/sud-2035409949.html
Суд по делу россиян, обвиняемых в шпионаже состоится в Австралии
Суд по делу россиян, обвиняемых в шпионаже состоится в Австралии - РИА Новости, 15.08.2025
Суд по делу россиян, обвиняемых в шпионаже состоится в Австралии
В австралийском Брисбене в пятницу состоится судебное слушание, на котором должно быть оглашено обвинительное заключение по делу подозреваемых в шпионаже... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T00:25:00+03:00
2025-08-15T00:25:00+03:00
в мире
россия
австралия
брисбен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В австралийском Брисбене в пятницу состоится судебное слушание, на котором должно быть оглашено обвинительное заключение по делу подозреваемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королёвых, ранее заседание неоднократно переносилось. В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию. Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 16 мая из-за того, что "полиция в очередной раз не смогла представить достаточных улик против супружеской пары и запросила дополнительное время", уточняли ранее РИА Новости в генеральном консульстве России в Сиднее. Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
https://ria.ru/20240812/avstraliya-1965580597.html
россия
австралия
брисбен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австралия, брисбен
В мире, Россия, Австралия, Брисбен
Суд по делу россиян, обвиняемых в шпионаже состоится в Австралии

В Австралии в четверг состоится суд над россиянами Королевыми

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В австралийском Брисбене в пятницу состоится судебное слушание, на котором должно быть оглашено обвинительное заключение по делу подозреваемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королёвых, ранее заседание неоднократно переносилось.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 16 мая из-за того, что "полиция в очередной раз не смогла представить достаточных улик против супружеской пары и запросила дополнительное время", уточняли ранее РИА Новости в генеральном консульстве России в Сиднее.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
Волонтер меняет табличку с названием команды - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Три страны": глава австралийской разведки сделал тревожное предупреждение
12 августа 2024, 02:30
 
В миреРоссияАвстралияБрисбен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала