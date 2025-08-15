https://ria.ru/20250815/strelba-2035548726.html
Несколько человек пострадали при стрельбе у мечети в Швеции
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Несколько человек пострадало в результате предполагаемой стрельбы возле мечети в шведском Эребру, сообщает в пятницу полиция. "Есть пострадавшие, но на данный момент у нас нет информации об их состоянии", — говорится в сообщении. По данным полиции, в 13:45 по местному времени (14:45 мск) поступил сигнал о насильственном преступлении вблизи мечети в Эребру. Правоохранители расследуют обстоятельства предполагаемой стрельбы. Как рассказали телеканалу SVT очевидцы, кто-то выстрелил в человека, только что вернувшегося с молитвы в мечети на западе города. Полиция пока не подтвердила эту информацию. Правоохранители рекомендуют жителям не приближаться к месту происшествия.
