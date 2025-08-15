Рейтинг@Mail.ru
Степашин объяснил позицию России на встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
06:32 15.08.2025
Степашин объяснил позицию России на встрече Путина и Трампа
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал важным то, что президент РФ Владимир Путин воочию изложит американскому коллеге Дональду Трампу позицию России. РИА Новости, 15.08.2025
в мире
россия
аляска
дональд трамп
владимир путин
сергей степашин
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал важным то, что президент РФ Владимир Путин воочию изложит американскому коллеге Дональду Трампу позицию России. "Я думаю, что очень важно, что наш президент еще раз воочию изложит позицию Российской Федерации. Она очевидна, собственно, мы пока ничего не меняем. Во-вторых, мы знаем, что у Путина и Трампа хорошие личные отношения, об этом и сам Трамп говорит. Они сложились давно уже, и Владимир Владимирович поздравлял Трампа с победой на выборах, с Днем Америки, 4 июля", - сказал РИА Новости Степашин. Он подчеркнул, что в политике важны личные контакты, а не просто обмен мнениями аппаратов или звонки. "Ну а дальше, насколько я понимаю, будет организована встреча и с украинской стороной. Хотя у меня всегда возникает сомнение в легитимности Зеленского. Хотя он ссылается на конституцию, но по конституции он уже не президент", - заключил Степашин. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
россия
аляска
в мире, россия, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей степашин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Степашин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
