Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
23:59 15.08.2025 (обновлено: 00:05 16.08.2025)
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии пятницы на фоне начавшегося на Аляске и продолжающегося уже более часа саммита РФ-США, следует из данных Московской биржи.К 23.50 мск (окончание вечерней сессии) индекс Мосбиржи равнялся 3007,35 пункта, демонстрируя рост на 1,01%. В основную сессию пятницы (к 18.50 мск) индекс Мосбиржи поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта.На первых сообщениях о начале саммита (около 22.00 мск) рынок пошел вниз и максимально опускался до 3001,33 пункта в рамках коррекции, как это часто бывает - "на факте" ожидавшегося положительного для рынка события. Накануне него рынок "рос на ожиданиях" позитива.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии пятницы на фоне начавшегося на Аляске и продолжающегося уже более часа саммита РФ-США, следует из данных Московской биржи.
К 23.50 мск (окончание вечерней сессии) индекс Мосбиржи равнялся 3007,35 пункта, демонстрируя рост на 1,01%. В основную сессию пятницы (к 18.50 мск) индекс Мосбиржи поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта.
На первых сообщениях о начале саммита (около 22.00 мск) рынок пошел вниз и максимально опускался до 3001,33 пункта в рамках коррекции, как это часто бывает - "на факте" ожидавшегося положительного для рынка события. Накануне него рынок "рос на ожиданиях" позитива.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Путин поручил разработать план структурных изменений в российской экономике
