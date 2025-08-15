https://ria.ru/20250815/ssha-2035665536.html
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске
Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии пятницы на фоне начавшегося на Аляске и продолжающегося уже... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии пятницы на фоне начавшегося на Аляске и продолжающегося уже более часа саммита РФ-США, следует из данных Московской биржи.К 23.50 мск (окончание вечерней сессии) индекс Мосбиржи равнялся 3007,35 пункта, демонстрируя рост на 1,01%. В основную сессию пятницы (к 18.50 мск) индекс Мосбиржи поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта.На первых сообщениях о начале саммита (около 22.00 мск) рынок пошел вниз и максимально опускался до 3001,33 пункта в рамках коррекции, как это часто бывает - "на факте" ожидавшегося положительного для рынка события. Накануне него рынок "рос на ожиданиях" позитива.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске
Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита Путина и Трампа