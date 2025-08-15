https://ria.ru/20250815/ssha-2035665536.html

Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске

Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Индекс Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов на фоне саммита на Аляске

Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии пятницы на фоне начавшегося на Аляске и продолжающегося уже... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-15T23:59:00+03:00

2025-08-15T23:59:00+03:00

2025-08-16T00:05:00+03:00

аляска

московская биржа

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035662270_0:483:2048:1635_1920x0_80_0_0_245dba8f75a59a959defcd77c4abbfff.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский рынок акций удержался выше 3000 пунктов по главному индексу по итогам вечерней сессии пятницы на фоне начавшегося на Аляске и продолжающегося уже более часа саммита РФ-США, следует из данных Московской биржи.К 23.50 мск (окончание вечерней сессии) индекс Мосбиржи равнялся 3007,35 пункта, демонстрируя рост на 1,01%. В основную сессию пятницы (к 18.50 мск) индекс Мосбиржи поднялся на 1,17%, до 3012,09 пункта.На первых сообщениях о начале саммита (около 22.00 мск) рынок пошел вниз и максимально опускался до 3001,33 пункта в рамках коррекции, как это часто бывает - "на факте" ожидавшегося положительного для рынка события. Накануне него рынок "рос на ожиданиях" позитива.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/putin-2035626211.html

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, московская биржа, россия, экономика