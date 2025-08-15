Трамп выглядел расслабленным во время приветствия Путина, считает аналитик
Журналист Ешилтепе: Трамп выглядел расслабленным во время приветствия Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выглядел расслабленным в ходе приветствия российского лидера Владимира Путина, прибывшего на саммит на Аляску, при этом Вашингтон явно пытался "продемонстрировать силу" полетом истребителей, заявил турецкий аналитик Ахмет Ешилтепе.
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передал ранее корреспондент РИА Новости. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске.
"Демонстрация силы в небе над Аляской. Истребители и бомбардировщики совершили скоординированные полеты во время первого приветствия Трампа и Путина. Оба лидера выглядят расслабленными; Трамп, в расстегнутом пиджаке, кажется, дает понять, что "я контролирую ситуацию", - написал аналитик в соцсети Х.
Ранее в Кремле рассказали, что центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>