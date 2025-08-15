https://ria.ru/20250815/ssha-2035664759.html

Трамп выглядел расслабленным во время приветствия Путина, считает аналитик

Трамп выглядел расслабленным во время приветствия Путина, считает аналитик - РИА Новости, 16.08.2025

Трамп выглядел расслабленным во время приветствия Путина, считает аналитик

Президент США Дональд Трамп выглядел расслабленным в ходе приветствия российского лидера Владимира Путина, прибывшего на саммит на Аляску, при этом Вашингтон... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-15T23:56:00+03:00

2025-08-15T23:56:00+03:00

2025-08-16T00:01:00+03:00

в мире

аляска

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035650448_0:11:3603:2038_1920x0_80_0_0_39427c9f3882a18f534e75d5b6268623.jpg

АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выглядел расслабленным в ходе приветствия российского лидера Владимира Путина, прибывшего на саммит на Аляску, при этом Вашингтон явно пытался "продемонстрировать силу" полетом истребителей, заявил турецкий аналитик Ахмет Ешилтепе. Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в момент их совместного фото в Анкоридже на Аляске, передал ранее корреспондент РИА Новости. Российско-американский саммит начался в пятницу в узком составе. Встреча проходит на военной базе в Анкоридже на Аляске. "Демонстрация силы в небе над Аляской. Истребители и бомбардировщики совершили скоординированные полеты во время первого приветствия Трампа и Путина. Оба лидера выглядят расслабленными; Трамп, в расстегнутом пиджаке, кажется, дает понять, что "я контролирую ситуацию", - написал аналитик в соцсети Х. Ранее в Кремле рассказали, что центральной темой встречи президентов РФ и США станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и не задействованный до сих пор потенциал.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035664207.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аляска, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске