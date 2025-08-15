https://ria.ru/20250815/ssha-2035663050.html
Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью
Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью - РИА Новости, 16.08.2025
Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью
Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-15T23:47:00+03:00
2025-08-15T23:47:00+03:00
2025-08-16T00:51:00+03:00
в мире
сша
аляска
россия
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2674944a5e17dd66ba00248070315998.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского МИД Сергей Лавров, рассказал РИА Новости, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории". "Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории", – сказал мужчина. Он рассказал, что Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД РФ курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл (известно, что Лавров в свое время был заядлым курильщиком).Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/ssha-2035660648.html
сша
аляска
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Прибытие Лаврова на Аляску
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.
2025-08-15T23:47
true
PT0M43S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a95ef4b9d47cbc3c007bff10abbc791.jpg
Генеральный менеджер отеля, в котором останавливался Лавров, об уникальном опыте
Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался Лавров, рассказал, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории".
"Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа", - сказал он агентству.
По его словам, Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД России курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл.
2025-08-15T23:47
true
PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, россия, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью
Генменеджер отеля на Аляске Ву: визит Лаврова стал большой честью