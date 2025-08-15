https://ria.ru/20250815/ssha-2035663050.html

Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью

Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью - РИА Новости, 16.08.2025

Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью

Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-15T23:47:00+03:00

2025-08-15T23:47:00+03:00

2025-08-16T00:51:00+03:00

в мире

сша

аляска

россия

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035475784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2674944a5e17dd66ba00248070315998.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского МИД Сергей Лавров, рассказал РИА Новости, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории". "Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории", – сказал мужчина. Он рассказал, что Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД РФ курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл (известно, что Лавров в свое время был заядлым курильщиком).Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20250815/ssha-2035660648.html

сша

аляска

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прибытие Лаврова на Аляску Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины. 2025-08-15T23:47 true PT0M43S

Генеральный менеджер отеля, в котором останавливался Лавров, об уникальном опыте Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался Лавров, рассказал, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории". "Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа", - сказал он агентству. По его словам, Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД России курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл. 2025-08-15T23:47 true PT1M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, россия, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске