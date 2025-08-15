Рейтинг@Mail.ru
23:47 15.08.2025 (обновлено: 00:51 16.08.2025)
Генменеджер отеля, где остановился Лавров в США, назвал его визит честью
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского МИД Сергей Лавров, рассказал РИА Новости, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории". "Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории", – сказал мужчина. Он рассказал, что Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД РФ курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл (известно, что Лавров в свое время был заядлым курильщиком).Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Прибытие Лаврова на Аляску
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте с надписью "СССР" и черном жилете. Об этом сообщил Telegram-канал "Известий". Журналисты заметили министра, когда он выходил из машины.
Генеральный менеджер отеля, в котором останавливался Лавров, об уникальном опыте
Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался Лавров, рассказал, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории". "Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа", - сказал он агентству. По его словам, Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД России курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл.
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг – РИА Новости. Джимми Ву, генеральный менеджер отеля The Lakefront Anchorage, в котором в ночь перед переговорами с делегацией США на Аляске останавливался глава российского МИД Сергей Лавров, рассказал РИА Новости, что визит такого высокопоставленного гостя – "честь", а гостиница теперь – "часть истории".
"Я нервничаю! Хороший, потрясающий опыт! Такой уникальный. Мы рады всем международным гостям, но это особенная группа. Это честь для нас! Это сделало наш отель частью истории", – сказал мужчина.
Он рассказал, что Лавров не запрашивал номер с видом на озеро (гостиница находится на берегу озера, которое используют как взлетно-посадочную полосу легкомоторные гидропланы). Министр позавтракал в номере, добавил Ву. А вот позволено ли было главе МИД РФ курить в гостиничном номере, собеседник агентства не раскрыл (известно, что Лавров в свое время был заядлым курильщиком).
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
