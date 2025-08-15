https://ria.ru/20250815/ssha-2035660648.html

В Совфеде заявили, что Путин и Трамп готовы к открытому диалогу

В Совфеде заявили, что Путин и Трамп готовы к открытому диалогу

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп продемонстрировали высокий уровень доверия друг другу, сев в один автомобиль, лидеры готовы к открытому диалогу, заявила РИА Новости сенатор РФ Наталия Косихина.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Примечательно, что по прилете Владимир Владимирович и американский лидер сели в один автомобиль, что можно расценивать как демонстрацию высокого уровня доверия и готовности к открытому диалогу, в том числе в неформальной обстановке", - сказала Косихина.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

