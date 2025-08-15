https://ria.ru/20250815/ssha-2035657856.html
В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным
В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным - РИА Новости, 15.08.2025
В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным
Первые минуты встречи и доверительное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о стремлении двух лидеров решить накопившиеся... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:23:00+03:00
2025-08-15T23:23:00+03:00
2025-08-15T23:57:00+03:00
владимир путин
александр шендерюк-жидков
дональд трамп
в мире
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035652809_0:30:1546:900_1920x0_80_0_0_e3c7e96fe9dcee535382dd5d5930d682.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первые минуты встречи и доверительное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о стремлении двух лидеров решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и глобальные вызовы, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Первые минуты встречи, доверительное общение говорят о единодушном стремлении руководителей России и США решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и существующие глобальные вызовы", - сказал сенатор РИА Новости.По его мнению, руководители стран явно понимают, что весь мир следит за каждым их шагом."На наших глазах творится история", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/putin-2035658908.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035652809_102:0:1475:1030_1920x0_80_0_0_8cef20ae6610c9be6353d934f839ac91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр шендерюк-жидков, дональд трамп, в мире, встреча путина и трампа на аляске
Владимир Путин, Александр Шендерюк-Жидков, Дональд Трамп, В мире, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным
Сенатор Шендрюк-Жидков назвал общение Трампа и Путина доверительным