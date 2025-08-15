https://ria.ru/20250815/ssha-2035657856.html

В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным

В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первые минуты встречи и доверительное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о стремлении двух лидеров решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и глобальные вызовы, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Первые минуты встречи, доверительное общение говорят о единодушном стремлении руководителей России и США решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и существующие глобальные вызовы", - сказал сенатор РИА Новости.По его мнению, руководители стран явно понимают, что весь мир следит за каждым их шагом."На наших глазах творится история", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.

