В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным
23:23 15.08.2025 (обновлено: 23:57 15.08.2025)
В Совфеде назвали общение Трампа и Путина доверительным
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первые минуты встречи и доверительное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о стремлении двух лидеров решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и глобальные вызовы, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Первые минуты встречи, доверительное общение говорят о единодушном стремлении руководителей России и США решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и существующие глобальные вызовы", - сказал сенатор РИА Новости.По его мнению, руководители стран явно понимают, что весь мир следит за каждым их шагом."На наших глазах творится история", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первые минуты встречи и доверительное общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорят о стремлении двух лидеров решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и глобальные вызовы, считает сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Путин и Трамп в пятницу начали переговоры на Аляске в узком составе. Встреча проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
"Первые минуты встречи, доверительное общение говорят о единодушном стремлении руководителей России и США решить накопившиеся проблемы не только двухсторонних отношений, но и существующие глобальные вызовы", - сказал сенатор РИА Новости.
По его мнению, руководители стран явно понимают, что весь мир следит за каждым их шагом.
"На наших глазах творится история", - подчеркнул Шендерюк-Жидков.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
