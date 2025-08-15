https://ria.ru/20250815/ssha-2035656183.html

Пентагон рассказал о сомнительных расходах из-за помощи Украине

Министерство обороны США с февраля 2022 года потратило 1 миллиард долларов из средств, предназначенных для возмещения своих арсеналов после помощи Украине, на... 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство обороны США с февраля 2022 года потратило 1 миллиард долларов из средств, предназначенных для возмещения своих арсеналов после помощи Украине, на "сомнительные расходы", следует из отчета по аудиту офиса генерального инспектора Пентагона. Как сообщается в отчете, с февраля 2022 года в американское минобороны поступило 39,3 миллиарда долларов из средств федерального бюджета, чтобы возместить затраты Пентагона на помощь Украине. Средства должны были направляться на восстановление арсеналов Пентагона. Однако, по итогам аудита выяснилось, что минобороны в своих отчетах перед конгрессом заявляло бОльшие суммы, чем реально потраченные на помощь Киеву, получая таким образом большие возмещения. "Из нашей нестатистической выборки в виде 80 действий по восстановлению (арсеналов Пентагона - ред.) мы определили, что 32 действия на сумму 5,7 миллиарда долларов не имели соответствующей документации... Мы считаем 1 миллиард долларов... сомнительными расходами", - говорится в отчете генерального инспектора. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

