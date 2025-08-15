Рейтинг@Mail.ru
США обсуждали привлечение российских ледоколов к добыче газа, пишут СМИ
22:05 15.08.2025
США обсуждали привлечение российских ледоколов к добыче газа, пишут СМИ
в мире
сша
аляска
россия
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", - говорится в материале агентства.
сша
аляска
россия
в мире, сша, аляска, россия, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", - говорится в материале агентства.
В мире, США, Аляска, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
