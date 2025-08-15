https://ria.ru/20250815/ssha-2035640234.html

США обсуждали привлечение российских ледоколов к добыче газа, пишут СМИ

США обсуждали привлечение российских ледоколов к добыче газа, пишут СМИ

США обсуждали привлечение российских ледоколов к добыче газа, пишут СМИ

15.08.2025

в мире

сша

аляска

россия

встреча путина и трампа на аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Администрация США в преддверии саммита на Аляске обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "В США велись внутренние переговоры об использовании российских атомных ледоколов для поддержки развития проектов по добыче газа и СПГ на Аляске... Идея обсуждалась среди чиновников Белого дома как одна из потенциальных сделок, которые можно попытаться заключить с Россией на саммите на Аляске", - говорится в материале агентства.

сша

аляска

россия

2025

Новости

