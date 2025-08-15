Рейтинг@Mail.ru
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/ssha-2035639721.html
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN - РИА Новости, 15.08.2025
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN
Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T21:59:00+03:00
2025-08-15T21:59:00+03:00
в мире
сша
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
f-22
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_04bf07f373b17480c7feaffc6cc3c2e4.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата. "С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/germaniya-2035452148.html
сша
россия
аляска
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035638083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_44bbe92af187b064e008ef6e6e789391.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, f-22, встреча путина и трампа на аляске, европа
В мире, США, Россия, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, F-22, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Европа
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN

CNN: ЕС тяжело смириться с тем, что Путина встретят в США с красной дорожкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИстребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Истребители пятого поколения F-22 на аэродроме базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет церемония встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.
"С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске
Вчера, 09:53
 
В миреСШАРоссияАляскаВладимир ПутинДональд ТрампF-22Встреча Путина и Трампа на АляскеЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала