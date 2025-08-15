https://ria.ru/20250815/ssha-2035639721.html
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN - РИА Новости, 15.08.2025
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN
Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Европейским дипломатам "тяжело смириться" с тем, что президента РФ Владимира Путина будут встречать в США с красной дорожкой, передает телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата. "С подобным обращением будет тяжело смириться", - приводит телеканал слова дипломата. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что США поставили четыре истребителя пятого поколения F-22 в той части аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где, как ожидается, президент США Дональд Трамп поприветствует российского лидера Владимира Путина. Кроме того, на аэродроме расстелили красную дорожку и установили подиум с надписью "Аляска 2025".Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Европе тяжело смириться с приглашением Путина в США, сообщает CNN
CNN: ЕС тяжело смириться с тем, что Путина встретят в США с красной дорожкой