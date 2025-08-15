https://ria.ru/20250815/ssha-2035535158.html

В США в два раза увеличат вместимость тюрем для мигрантов, пишут СМИ

В США в два раза увеличат вместимость тюрем для мигрантов, пишут СМИ

В США в два раза увеличат вместимость тюрем для мигрантов, пишут СМИ

К началу 2026 года вместительность тюрем в ведении Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) США превысит 107 тысяч коек, сообщает газета Washington Post

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. К началу 2026 года вместительность тюрем в ведении Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) США превысит 107 тысяч коек, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы ведомства. "К январю ICE будет располагать ресурсами для размещения более 107 тысяч человек", - говорится в публикации с упоминанием, что на сегодняшний день тюрьмы для иммигрантов способны вместить около 50 тысяч человек. В материале отмечается, что будут созданы или увеличены 125 тюрем, а эта программа будет профинансирована "беспрецедентным бюджетом" в 45 миллиардов долларов, утвержденным Конгрессом в июле. По информации Washington Post, ICE планирует уделить отдельное внимание расширению тюрем для содержания под арестом целых семей. "План ICE предусматривает создание трех новых или расширение существующих центров содержания под стражей семей в общей сложности на более чем 5700 мест, что свидетельствует о намерении правительства значительно увеличить число депортаций родителей с детьми", - говорится в сообщении. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

