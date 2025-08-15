Рейтинг@Mail.ru
Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/sputnik-2035560317.html
Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо
Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо - РИА Новости, 15.08.2025
Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо
Около сотни журналистов национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB прошли двухдневный интенсивный курс SputnikPro. В ходе вебинаров африканские РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:11:00+03:00
2025-08-15T16:11:00+03:00
буркина-фасо
сахель
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035556348_0:40:3050:1756_1920x0_80_0_0_c4ad9117947d5787c0abd2c65527c9b0.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около сотни журналистов национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB прошли двухдневный интенсивный курс SputnikPro. В ходе вебинаров африканские журналисты освоили методы использования нейросетей и создания актуальных подкастов, а также подискутировали о значении СМИ для суверенитета Африки.Спикерами от Sputnik Afrique выступили старший редактор социальных сетей Анна Калинкина и авторы подкастов — Энтони Лефевр и Ахмат Бахит. Модерировала программу руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Анастасия Алямовская. Участников из Уагадугу и других регионов страны поприветствовал генеральный директор RTB Галип Соме.Ранее в этом году Sputnik провел интенсивные курсы по трендам в мультимедиажурналистике для крупнейших СМИ Нигера и Мали, входящих наряду с Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. В проекте приняли участие Информационное агентство Нигера и государственная телерадиовещательная компания Мали ORTM.RTB — отраслеобразующий медиахолдинг Буркина-Фасо. RTB занимает лидирующее положение на рынке национального вещания и является одним из ключевых производителей программ.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
https://ria.ru/20250813/sputnik-2035042410.html
буркина-фасо
сахель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035556348_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_e4540b62e9be8998589ddb041e1fb095.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буркина-фасо, сахель , sputnik
Буркина-Фасо, Сахель , Sputnik

Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо

© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники интенсивного курса SputnikPro для национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB
Участники интенсивного курса SputnikPro для национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около сотни журналистов национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB прошли двухдневный интенсивный курс SputnikPro. В ходе вебинаров африканские журналисты освоили методы использования нейросетей и создания актуальных подкастов, а также подискутировали о значении СМИ для суверенитета Африки.
© РИА Новости / Мария ДевахинаСтарший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская в ходе мастер-класса по использованию инструментов искусственного интеллекта
Старший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская в ходе мастер-класса по использованию инструментов искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Старший редактор Sputnik Afrique Анна Калинкина и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская в ходе мастер-класса по использованию инструментов искусственного интеллекта
Спикерами от Sputnik Afrique выступили старший редактор социальных сетей Анна Калинкина и авторы подкастов — Энтони Лефевр и Ахмат Бахит. Модерировала программу руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Анастасия Алямовская. Участников из Уагадугу и других регионов страны поприветствовал генеральный директор RTB Галип Соме.
© РИА Новости / Мария ДевахинаКорреспондент Sputnik Afrique Ахмат Бахит
Корреспондент Sputnik Afrique Ахмат Бахит - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Корреспондент Sputnik Afrique Ахмат Бахит
Ранее в этом году Sputnik провел интенсивные курсы по трендам в мультимедиажурналистике для крупнейших СМИ Нигера и Мали, входящих наряду с Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. В проекте приняли участие Информационное агентство Нигера и государственная телерадиовещательная компания Мали ORTM.
© РИА Новости / Мария ДевахинаКорреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр
Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр
RTB — отраслеобразующий медиахолдинг Буркина-Фасо. RTB занимает лидирующее положение на рынке национального вещания и является одним из ключевых производителей программ.
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники интенсивного курса SputnikPro для национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB
Участники интенсивного курса SputnikPro для национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Участники интенсивного курса SputnikPro для национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Участники мастер-класса SputnikPro для газеты Le Jeune Indépendant - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Мастер-класс по нейросетям завершил курс SputnikPro для алжирской газеты
13 августа, 16:03
 
Буркина-ФасоСахельSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала