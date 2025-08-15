https://ria.ru/20250815/sputnik-2035560317.html

Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо

Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо - РИА Новости, 15.08.2025

Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо

Около сотни журналистов национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB прошли двухдневный интенсивный курс SputnikPro.

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Около сотни журналистов национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB прошли двухдневный интенсивный курс SputnikPro. В ходе вебинаров африканские журналисты освоили методы использования нейросетей и создания актуальных подкастов, а также подискутировали о значении СМИ для суверенитета Африки.Спикерами от Sputnik Afrique выступили старший редактор социальных сетей Анна Калинкина и авторы подкастов — Энтони Лефевр и Ахмат Бахит. Модерировала программу руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Анастасия Алямовская. Участников из Уагадугу и других регионов страны поприветствовал генеральный директор RTB Галип Соме.Ранее в этом году Sputnik провел интенсивные курсы по трендам в мультимедиажурналистике для крупнейших СМИ Нигера и Мали, входящих наряду с Буркина-Фасо в Альянс государств Сахеля. В проекте приняли участие Информационное агентство Нигера и государственная телерадиовещательная компания Мали ORTM.RTB — отраслеобразующий медиахолдинг Буркина-Фасо. RTB занимает лидирующее положение на рынке национального вещания и является одним из ключевых производителей программ.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

