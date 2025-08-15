https://ria.ru/20250815/sputnik-2035552812.html

Sputnik и CGTN запустили проект к 80-летию Победы во Второй мировой войне

Sputnik и CGTN запустили проект к 80-летию Победы во Второй мировой войне - РИА Новости, 15.08.2025

Sputnik и CGTN запустили проект к 80-летию Победы во Второй мировой войне

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Sputnik и CGTN Медиакорпорации Китая к годовщине Маньчжурской стратегической наступательной операции запустили совместный проект с уникальными кадрами исторической хроники. Его цель — рассказать о героическом пути народов России и Китая к общей Победе.Советско-японская война 1945 года, кульминацией которой стала Маньчжурская операция, стала финалом Второй мировой войны. В августе 1945года, когда Европа уже праздновала мир, в Азии усилиями советского и китайского народов начался разгром миллионной Квантунской армии Японии.В рамках совместной экспедиции журналисты Sputnik и CGTN посетили знаковые места Второй мировой войны и мемориалы, где похоронены советские и китайские солдаты. О том, как СССР и Китай вместе завершили Вторую мировую войну, рассказывают историки, редкие кадры и рассекреченные архивные документы.В течение двух недель репортажи, интервью и другие материалы проекта будут публиковаться на онлайн-ресурсах Sputnik и CGTN.Sputnik China, работающий более 10 лет, занимает важную нишу в китайском информационном пространстве. Это единственное иностранное СМИ с полным комплектом лицензий для работы в Китае.Sputnik China включает новостной сайт, мини-приложение в WeChat, аккаунты в Weibo, где у Sputnik больше подписчиков, чем у всех западных конкурентов вместе взятых, BiliBili, а также мобильное приложение.Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) — важная международная вещательная платформа Медиакорпорации Китая (CMG). Цель CGTN —предоставлять глобальной аудитории точную и своевременную информацию, а также разнообразные аудиовизуальные услуги, способствуя взаимопониманию между Китаем и миром, углубляя культурный обмен, доверие и сотрудничество. CGTN, пионер в области интеграции СМИ в Китае, распространяет контент через цифровые платформы, включая свой сайт и мобильные приложения. Аудитория CGTN в социальных сетях (YouTube, Facebook*, Twitter, Weibo и др.) превышает 150 миллионов пользователей по всему миру.Подробности: sputniknews.cn/80-victory/* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

