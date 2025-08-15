Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили самолет Су-27 и более 2100 дронов ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 15.08.2025
Российские военные сбили самолет Су-27 и более 2100 дронов ВСУ за неделю
Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили более 2,1 тысячи дронов и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-27
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили более 2,1 тысячи дронов и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77490 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24584 танка и других боевых бронированных машин, 1586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39702 единицы специальной военной автомобильной техники
украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-27, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили более 2,1 тысячи дронов и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77490 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24584 танка и других боевых бронированных машин, 1586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39702 единицы специальной военной автомобильной техники
Специальная военная операция на Украине
 
 
