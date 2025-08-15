https://ria.ru/20250815/spetsoperatsiya-2035504642.html
Российские военные сбили самолет Су-27 и более 2100 дронов ВСУ за неделю
2025-08-15T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-27
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Средства ПВО за неделю в ходе СВО сбили более 2,1 тысячи дронов и самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77490 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24584 танка и других боевых бронированных машин, 1586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28544 орудия полевой артиллерии и минометов, 39702 единицы специальной военной автомобильной техники
украина
сша
