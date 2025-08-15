Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/sovkombank-2035465077.html
Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО - РИА Новости, 15.08.2025
Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 54,8%, до 17,5 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы кредитной... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:32:00+03:00
2025-08-15T10:32:00+03:00
совкомбанк
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007528289_0:0:3235:1820_1920x0_80_0_0_5111471bdaa0fe0b55ddd4b231707682.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 54,8%, до 17,5 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации. "Совкомбанк заработал за первое полугодие 2025 года 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО", - говорится в сообщении. Согласно данным пресс-службы, за аналогичный период прошлого года банк заработал чистую прибыль в размере 38,7 миллиарда рублей. Показатель ROE (рентабельность капитала) по регулярной прибыли в отчетном периоде составил 9,9%. Среди факторов, повлиявших на динамику, банк выделяет рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ и сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок. Кроме того, оказали влияние рост расходов на фоне увеличения активов и выручки и повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. "Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения (учетной - ред.) ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE - к привычным показателям", - прокомментировал председатель правления банка Дмитрий Гусев, его слова приводятся в сообщении. "В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на второе полугодие существенно превышают результаты первого полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года", - подытожил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007528289_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_000372c16cab296c7eb4dd02626c4b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк, центральный банк рф (цб рф)
Совкомбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в I полугодии снизилась до 17,5 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип Совкомбанка
Логотип Совкомбанка - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип Совкомбанка
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 54,8%, до 17,5 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.
"Совкомбанк заработал за первое полугодие 2025 года 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО", - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, за аналогичный период прошлого года банк заработал чистую прибыль в размере 38,7 миллиарда рублей.
Показатель ROE (рентабельность капитала) по регулярной прибыли в отчетном периоде составил 9,9%.
Среди факторов, повлиявших на динамику, банк выделяет рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ и сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок. Кроме того, оказали влияние рост расходов на фоне увеличения активов и выручки и повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%.
"Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения (учетной - ред.) ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE - к привычным показателям", - прокомментировал председатель правления банка Дмитрий Гусев, его слова приводятся в сообщении.
"В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на второе полугодие существенно превышают результаты первого полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года", - подытожил он.
 
СовкомбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала