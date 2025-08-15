https://ria.ru/20250815/sovkombank-2035465077.html

Совкомбанк получил в I полугодии 17,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 54,8%, до 17,5 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации. "Совкомбанк заработал за первое полугодие 2025 года 17,5 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО", - говорится в сообщении. Согласно данным пресс-службы, за аналогичный период прошлого года банк заработал чистую прибыль в размере 38,7 миллиарда рублей. Показатель ROE (рентабельность капитала) по регулярной прибыли в отчетном периоде составил 9,9%. Среди факторов, повлиявших на динамику, банк выделяет рост резервов по необеспеченной рознице на фоне охлаждения экономики и регуляторных ограничений ЦБ РФ и сжатие чистой процентной маржи в условиях высоких ставок. Кроме того, оказали влияние рост расходов на фоне увеличения активов и выручки и повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. "Квартал сложился слабее наших ожиданий, поскольку эффекты снижения (учетной - ред.) ставки еще не повлияли, а охлаждение экономики негативно сказывалось на росте, марже и розничном риске. Тем не менее по мере снижения ставок розничный бизнес вернется к регулярной прибыли, а общий ROE - к привычным показателям", - прокомментировал председатель правления банка Дмитрий Гусев, его слова приводятся в сообщении. "В третьем квартале ожидаем расширения чистой процентной маржи и стабилизации рисков в потребительском кредитовании. Наши прогнозы на второе полугодие существенно превышают результаты первого полугодия, однако итоговая прибыль может оказаться ниже результата 2024 года", - подытожил он.

