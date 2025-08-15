Блогер из Сочи получил 2,5 года колонии за вымогательство
Блогер из Сочи получил 2,5 года колонии за вымогательство 1 млн руб у строителей
СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи назначил 2,5 года колонии местному блогеру, который угрожал руководству строительной компании размещением недостоверной информации на своей странице в "Яндекс Дзен", вымогая миллион рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Анатолий Ботвинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункте "г" части 2 статьи 163 УК РФ… В распоряжении подсудимого находился профиль в социальной сети "Яндекс Дзен"… В декабре 2024 года он обратился к руководителю службы безопасности строительной компании с предложением о передаче ему денежных средств в размере 1 000 000 рублей. В противном случае он угрожал распространить в социальных сетях недостоверные сведения о недобросовестности организации при строительстве объекта на территории Сочи… Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы судов, сведения, которые планировал опубликовать блогер в соцсети, не соответствовали действительности, однако их распространение в публичном пространстве могло нанести большой урон имиджу компании.
Блогер был задержан сразу после передачи денег во время оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Ботвинов полностью признал вину в суде, а также попросил прощения у представителя потерпевшей стороны.
Приговор уже вступил в законную силу, перед этим он был обжалован, однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его изменения.