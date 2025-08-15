Рейтинг@Mail.ru
Блогер из Сочи получил 2,5 года колонии за вымогательство
11:46 15.08.2025
Блогер из Сочи получил 2,5 года колонии за вымогательство
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
краснодарский краевой суд
СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи назначил 2,5 года колонии местному блогеру, который угрожал руководству строительной компании размещением недостоверной информации на своей странице в "Яндекс Дзен", вымогая миллион рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. "Анатолий Ботвинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункте "г" части 2 статьи 163 УК РФ… В распоряжении подсудимого находился профиль в социальной сети "Яндекс Дзен"… В декабре 2024 года он обратился к руководителю службы безопасности строительной компании с предложением о передаче ему денежных средств в размере 1 000 000 рублей. В противном случае он угрожал распространить в социальных сетях недостоверные сведения о недобросовестности организации при строительстве объекта на территории Сочи… Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы судов, сведения, которые планировал опубликовать блогер в соцсети, не соответствовали действительности, однако их распространение в публичном пространстве могло нанести большой урон имиджу компании. Блогер был задержан сразу после передачи денег во время оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Ботвинов полностью признал вину в суде, а также попросил прощения у представителя потерпевшей стороны. Приговор уже вступил в законную силу, перед этим он был обжалован, однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его изменения.
сочи
краснодарский край
россия
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, краснодарский краевой суд
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Краснодарский краевой суд
СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи назначил 2,5 года колонии местному блогеру, который угрожал руководству строительной компании размещением недостоверной информации на своей странице в "Яндекс Дзен", вымогая миллион рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Анатолий Ботвинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункте "г" части 2 статьи 163 УК РФ… В распоряжении подсудимого находился профиль в социальной сети "Яндекс Дзен"… В декабре 2024 года он обратился к руководителю службы безопасности строительной компании с предложением о передаче ему денежных средств в размере 1 000 000 рублей. В противном случае он угрожал распространить в социальных сетях недостоверные сведения о недобросовестности организации при строительстве объекта на территории Сочи… Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы судов, сведения, которые планировал опубликовать блогер в соцсети, не соответствовали действительности, однако их распространение в публичном пространстве могло нанести большой урон имиджу компании.
Блогер был задержан сразу после передачи денег во время оперативного эксперимента, проведенного сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Ботвинов полностью признал вину в суде, а также попросил прощения у представителя потерпевшей стороны.
Приговор уже вступил в законную силу, перед этим он был обжалован, однако Краснодарский краевой суд не нашел оснований для его изменения.
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияКраснодарский краевой суд
 
 
