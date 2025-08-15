Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал переговоры Путина и Трампа исторической вехой - РИА Новости, 15.08.2025
14:57 15.08.2025
Слуцкий назвал переговоры Путина и Трампа исторической вехой
Слуцкий назвал переговоры Путина и Трампа исторической вехой
в мире
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имеют все шансы стать исторической вехой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Раннее телеканал NBC сообщил со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера. "Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать исторической вехой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что Россия и США – две ведущие ядерные державы, от характера взаимодействия которых во многом зависят стабильность и глобальная безопасность. "Надеемся на конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования. Без оглядки на русофобские "хотелки" давления на Москву "коалиции желающих", которая до сих пор не может признать провал антироссийской ставки на неонацистский режим", - отметил председатель комитета Госдумы по международным делам. Он также выразил уверенность в том, что на переговорах между президентами РФ и США будет затронут самый широкий спектр вопросов в интересах восстановления полноформатного российско-американского диалога.
россия
сша
аляска
в мире, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, nbc, telegram, встреча путина и трампа на аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа имеют все шансы стать исторической вехой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Раннее телеканал NBC сообщил со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома, что Трамп примет президента России Владимира Путина с наивысшими почестями по прибытии на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в пятницу, он планирует встретить российского лидера.
"Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске имеют все шансы стать исторической вехой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Россия и США – две ведущие ядерные державы, от характера взаимодействия которых во многом зависят стабильность и глобальная безопасность.
"Надеемся на конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования. Без оглядки на русофобские "хотелки" давления на Москву "коалиции желающих", которая до сих пор не может признать провал антироссийской ставки на неонацистский режим", - отметил председатель комитета Госдумы по международным делам.
Он также выразил уверенность в том, что на переговорах между президентами РФ и США будет затронут самый широкий спектр вопросов в интересах восстановления полноформатного российско-американского диалога.
