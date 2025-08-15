https://ria.ru/20250815/sinoptik-2035460668.html

Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025

Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа

К моменту начала переговоров президентов России и США в Анкоридже осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и воздух прогреется до РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. К моменту начала переговоров президентов России и США в Анкоридже осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "В Анкоридже сейчас еще четверг, вечер. Пасмурно. Моросит слабый дождь. Температура воздуха плюс 15. В предстоящую ночь небольшой дождь, и около плюс 10. А с наступлением светлого времени суток, к моменту начала переговоров президентов России и США, осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунд, порывы до 14 метров в секунду", - рассказал Тишковец. По его словам, вулкан Ключевской на Камчатке, выбросивший пепел на 8 километров над уровнем моря, не окажет никакого влияния на тропосферу Аляски.

