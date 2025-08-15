Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа
10:22 15.08.2025 (обновлено: 11:43 15.08.2025)
Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа
Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа
К моменту начала переговоров президентов России и США в Анкоридже осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и воздух прогреется до РИА Новости, 15.08.2025
россия
сша
аляска
евгений тишковец
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. К моменту начала переговоров президентов России и США в Анкоридже осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "В Анкоридже сейчас еще четверг, вечер. Пасмурно. Моросит слабый дождь. Температура воздуха плюс 15. В предстоящую ночь небольшой дождь, и около плюс 10. А с наступлением светлого времени суток, к моменту начала переговоров президентов России и США, осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунд, порывы до 14 метров в секунду", - рассказал Тишковец. По его словам, вулкан Ключевской на Камчатке, выбросивший пепел на 8 километров над уровнем моря, не окажет никакого влияния на тропосферу Аляски.
россия
сша
аляска
россия, сша, аляска, евгений тишковец, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Аляска, Евгений Тишковец, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Синоптик Тишковец спрогнозировал хорошую погоду во время саммита на Аляске

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. К моменту начала переговоров президентов России и США в Анкоридже осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце и воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
"В Анкоридже сейчас еще четверг, вечер. Пасмурно. Моросит слабый дождь. Температура воздуха плюс 15. В предстоящую ночь небольшой дождь, и около плюс 10. А с наступлением светлого времени суток, к моменту начала переговоров президентов России и США, осадки постепенно прекратятся, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, и воздух прогреется до плюс 15 - плюс 18. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунд, порывы до 14 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
По его словам, вулкан Ключевской на Камчатке, выбросивший пепел на 8 километров над уровнем моря, не окажет никакого влияния на тропосферу Аляски.
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
РоссияСШААляскаЕвгений ТишковецВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Заголовок открываемого материала