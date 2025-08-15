https://ria.ru/20250815/shvetsija-2035614880.html
В Швеции мужчина скончался после стрельбы возле мечети
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один человек скончался от полученных травм при стрельбе возле мечети в шведском Эребру, сообщила полиция. Ранее правоохранители сообщили, что два человека пострадали в результате стрельбы возле мечети в шведском Эребру в пятницу. По данным полиции, стрельба, предположительно, связана с деятельностью преступных группировок. "Мужчина в возрасте около 25 лет скончался от полученных травм. Родственники уведомлены", - говорится в сообщении на сайте полиции. Полиция начала предварительное расследование по факту убийства, покушения на убийство и тяжкого преступления с оружием. По данным правоохранителей, в 13.45 по местному времени (14.45 мск) поступил сигнал о насильственном преступлении вблизи мечети в Эребру. Как рассказали телеканалу SVT очевидцы, кто-то выстрелил в человека, вернувшегося с молитвы в мечети. В настоящий момент ведется поиск преступника.
