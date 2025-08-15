Рейтинг@Mail.ru
В Швеции мужчина скончался после стрельбы возле мечети - РИА Новости, 15.08.2025
19:04 15.08.2025
В Швеции мужчина скончался после стрельбы возле мечети
В Швеции мужчина скончался после стрельбы возле мечети - РИА Новости, 15.08.2025
В Швеции мужчина скончался после стрельбы возле мечети
Один человек скончался от полученных травм при стрельбе возле мечети в шведском Эребру, сообщила полиция. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один человек скончался от полученных травм при стрельбе возле мечети в шведском Эребру, сообщила полиция. Ранее правоохранители сообщили, что два человека пострадали в результате стрельбы возле мечети в шведском Эребру в пятницу. По данным полиции, стрельба, предположительно, связана с деятельностью преступных группировок. "Мужчина в возрасте около 25 лет скончался от полученных травм. Родственники уведомлены", - говорится в сообщении на сайте полиции. Полиция начала предварительное расследование по факту убийства, покушения на убийство и тяжкого преступления с оружием. По данным правоохранителей, в 13.45 по местному времени (14.45 мск) поступил сигнал о насильственном преступлении вблизи мечети в Эребру. Как рассказали телеканалу SVT очевидцы, кто-то выстрелил в человека, вернувшегося с молитвы в мечети. В настоящий момент ведется поиск преступника.
швеция
Новости
В Швеции мужчина скончался после стрельбы возле мечети

В шведском Эребру мужчина скончался от полученных травм при стрельбе у мечети

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один человек скончался от полученных травм при стрельбе возле мечети в шведском Эребру, сообщила полиция.
Ранее правоохранители сообщили, что два человека пострадали в результате стрельбы возле мечети в шведском Эребру в пятницу. По данным полиции, стрельба, предположительно, связана с деятельностью преступных группировок.
"Мужчина в возрасте около 25 лет скончался от полученных травм. Родственники уведомлены", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Полиция начала предварительное расследование по факту убийства, покушения на убийство и тяжкого преступления с оружием.
По данным правоохранителей, в 13.45 по местному времени (14.45 мск) поступил сигнал о насильственном преступлении вблизи мечети в Эребру. Как рассказали телеканалу SVT очевидцы, кто-то выстрелил в человека, вернувшегося с молитвы в мечети. В настоящий момент ведется поиск преступника.
