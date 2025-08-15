https://ria.ru/20250815/shtorm-2035619868.html
Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана
Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана - РИА Новости, 15.08.2025
Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана
Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:42:00+03:00
2025-08-15T19:42:00+03:00
2025-08-15T23:05:00+03:00
в мире
атлантический океан
кабо-верде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101499/05/1014990517_0:85:2001:1210_1920x0_80_0_0_d6ee82d1ffa1b849681dc1a40207525b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). "Эрин становится первым ураганом сезона 2025 года", - говорится на сайте центра. В понедельник NHC сообщал, что тропический шторм "Эрин" сформировался в Атлантическом океане вблизи островов Кабо-Верде. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20241010/uragany-1977344300.html
атлантический океан
кабо-верде
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101499/05/1014990517_138:0:1862:1293_1920x0_80_0_0_4c445edee8545fce28ed5bd89957e89f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, атлантический океан, кабо-верде
В мире, Атлантический океан, Кабо-Верде
Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана
Тропический шторм "Эрин" в Атлантическом океане усилился до урагана
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Эрин становится первым ураганом сезона 2025 года", - говорится на сайте центра.
В понедельник NHC сообщал, что тропический шторм "Эрин" сформировался в Атлантическом океане вблизи островов Кабо-Верде.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.