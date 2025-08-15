Рейтинг@Mail.ru
19:42 15.08.2025 (обновлено: 23:05 15.08.2025)
в мире
атлантический океан
кабо-верде
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). "Эрин становится первым ураганом сезона 2025 года", - говорится на сайте центра. В понедельник NHC сообщал, что тропический шторм "Эрин" сформировался в Атлантическом океане вблизи островов Кабо-Верде. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
атлантический океан
кабо-верде
в мире, атлантический океан, кабо-верде
В мире, Атлантический океан, Кабо-Верде
© AP Photo / NOAAСпутниковое изображение урагана
Спутниковое изображение урагана - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / NOAA
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
"Эрин становится первым ураганом сезона 2025 года", - говорится на сайте центра.
В понедельник NHC сообщал, что тропический шторм "Эрин" сформировался в Атлантическом океане вблизи островов Кабо-Верде.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
В миреАтлантический океанКабо-Верде
 
 
