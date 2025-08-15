https://ria.ru/20250815/shtorm-2035619868.html

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Эрин" усилился до урагана, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC). "Эрин становится первым ураганом сезона 2025 года", - говорится на сайте центра. В понедельник NHC сообщал, что тропический шторм "Эрин" сформировался в Атлантическом океане вблизи островов Кабо-Верде. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

