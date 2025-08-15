https://ria.ru/20250815/shor-2035475415.html

Шор заявил о борьбе с преследованием Гуцул

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. К делу главы Гагаузии Евгении Гуцул привлечены международные адвокаты, бороться с ее преследованием оппозиционные силы будут и в международных инстанциях, и на улице, заявил лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Сегодня привлечены ряд международных адвокатов. Сегодня мы боремся на уровне международных судов. Сегодня мы начали и будем продолжать бороться на улице. Мы будем предпринимать все действия, которые возможны и невозможны для освобождения", - сказал Шор на пресс-подходе во время международного педагогического форума "Евразийская перемена", комментируя дело Гуцул. В Москве в пятницу открылся Второй международный педагогический форум "Евразийская перемена". Мероприятие собрало больше 200 педагогов из Российской Федерации и Кыргызской Республики, которые должны обсудить развитие единого образовательного пространства России и Кыргызстана и обменяться опытом работы в условиях современных вызовов.

