Шейх обезумел, миллиардер умер. Как Яна Орфеева переиграла всех

Шейх обезумел, миллиардер умер. Как Яна Орфеева переиграла всех - РИА Новости, 15.08.2025

Шейх обезумел, миллиардер умер. Как Яна Орфеева переиграла всех

15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Она вошла в гарем с бесплотной мечтой, а вышла с состоянием в $200 миллионов. Яна Орфеева, девушка из украинской провинции, обвела вокруг пальца арабских шейхов, покорила сердце миллиардера и стала одной из самых дорогих эскортниц в мире. Как ей удалось превратить красоту в многомиллионное состояние, чем она прельщала королевских особ? А главное — что скрывается за гламурной жизнью "королевы эскорта"?"Ппринцесса" на годОна родилась в 1998-м в Черкассах — городке, где мечты о модельных подиумах казались такой же фантастикой, как полет на Луну. Яна Василенко, тогда еще не Орфеева, училась в школе, крутилась у зеркала после танцев и засыпала с мыслями о славе. Но ее жизнь не стала типичной историей "девушки из провинции" — потому что Яна играла не по правилам.В 17 лет — без диплома, связей и денег — она рванула на конкурс красоты. Не выиграла. Но именно тогда все и началось. "Ты слишком хороша для этого захолустья", — шепнули ей за кулисами. И Яна поверила.Из школьниц — в "японские куклы"Контракт с японским агентством стал путевкой в жизнь. Токио встретил ее холодным расчетом: "Хочешь быть звездой — Меняй все". И она решилась лечь под нож. "Это были не просто операции — меня буквально собрали заново", — признавалась Яна.Нос, губы, грудь — каждый миллиметр ее тела теперь стоил денег. Кто заплатил? Официально — "инвесторы". Неофициально ходили слухи, что за пластику девушка "расплатилась" не только подиумом.На Украину она вернулась с роскошными локонами, безупречными чертами и холодным взглядом. А еще — с броским псевдонимом "Орфеева". Модельные агентства брали ее без кастингов. Но этого оказалось мало."Ты будешь украшением моего дворца"Новую внешность заметили не только фотографы. Агенты, подыскивающие "компаньонок" для арабских шейхов, предложили ей сделку: "Годовой контракт - два миллиона долларов. Дворец, бриллианты, частный самолет. Но ты — часть коллекции".Принц Аль-Валид ибн Талал хотел видеть ее в своем "гареме". Не как жену — как драгоценность. Ее задача была сопровождать на приемах, удивлять гостей, быть "живым доказательством" его могущества."Я не рабыня. Я — эксклюзив", — заявила Яна и подписала контракт.Особняк в резиденции, платья от кутюр, часы за полмиллиона — все это стало ее повседневностью. Но настоящая игра только начиналась.Год во дворце принца не просто изменил ее жизнь — он перепрограммировал ее мозг. "Ты думаешь, это роскошь? — смеялись ее новые подруги по гарему. — Это всего лишь витрина". Но Яна уже знала правила игры: блистать на приемах, носить платья за сотни тысяч и ждать своего часа.Миллиардер Женераль: "любовь" длиной в полгодаИх познакомили в Монако. Шестидесятилетний олигарх, чье состояние исчислялось миллиардами, увидел ее — и забыл про всех предыдущих "пассиях"."150 тысяч в месяц просто за то, что ты есть. Плюс 50–150 тысяч за каждый выход в свет", — огорошил он ее на первом же свидании.Яна не спорила. Через неделю она уже летела на его частном самолете в Париж — "за новым гардеробом". Через месяц — позировала для таблоидов, сверкая 20-каратным кольцом. А через полгода...Смерть и наследство: "Спасибо за 200 миллионов"Миллиардер-обожатель умер. Без предупреждения. Без прощальных слов. Но с идеально составленным завещанием."Как она умудрилась вписаться в него за полгода? — шептались в кулуарах. — Остальные любовницы годами ждали подачек". Ответ прост. Состоятельный Женераль верил, что она "особенная". И 200 миллионов долларов на ее счету это подтвердили.Шейх №2: "Возвращение в золотую клетку"Казалось бы — зачем ей снова гарем, если есть свои сотни миллионов? Но Яна не из тех, кто останавливается."Предложение поступило через две недели после похорон, — вспоминает ее подруга. — Новый шейх предложил вдвое больше, чем предыдущий принц. Сказал: "Ты уже легенда"". И она согласилась. Единственная женщина, которую два разных правителя взяли в свой "двор" — такого мир еще не видел.Москва, 5 тысяч за вечер и "вечная содержанка"После трех лет на Востоке она вернулась. Купила пентхаус за 2 миллиона в Москве, но не смогла остановиться."5 тысяч долларов за вечер с клиентом — это не про деньги, — признается ее менеджер. — Ей нужна власть. Знать, что даже с ее состоянием мужчины готовы платить за один ее взгляд".Финал без хеппи-энда?У нее нет семьи. Нет детей. Нет даже "настоящего" имени — только "Яна Орфеева", бренд, созданный скальпелями хирургов и чеками денежных мешков."Все эти светские львицы в итоге остаются одни, — цинично отмечают знакомые Орфеевой. — Но Яна, кажется, единственная, кого это не пугает".Что дальше: очередной гарем; очередной олигарх? Или дно, как у тех, кто не смог удержать свои миллионы? Время покажет.

