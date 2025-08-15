Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 1230 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 15.08.2025 (обновлено: 14:02 15.08.2025)
ВСУ потеряли свыше 1230 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1230 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 15.08.2025
ВСУ потеряли свыше 1230 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:09:00+03:00
2025-08-15T14:02:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двухдесантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1230 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин и 61 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 31 орудие полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
ВСУ потеряли свыше 1230 военных в зоне действий "Севера" за неделю

Раненый украинский военный
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике танковой, пяти механизированных, мотопехотной, егерской, двухдесантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. В Харьковской области подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили свыше 1230 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин и 61 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 31 орудие полевой артиллерии, в том числе четыре производства стран НАТО, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
