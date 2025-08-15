https://ria.ru/20250815/sevastopol-2035472831.html

В Севастополе начали проверку после падения строительного крана

В Севастополе начали проверку после падения строительного крана - РИА Новости, 15.08.2025

В Севастополе начали проверку после падения строительного крана

Прокуратура Севастополя начала проверку по факту падения строительного крана, в результате которого погиб человек, сообщило городское надзорное ведомство. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T11:10:00+03:00

2025-08-15T11:10:00+03:00

2025-08-15T12:02:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035483382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9ff715f7cbbd2b6a3019225a5cfb64b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Прокуратура Севастополя начала проверку по факту падения строительного крана, в результате которого погиб человек, сообщило городское надзорное ведомство. Ранее ГУМЧС РФ по городу сообщало, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. "Прокуратура организовала проверку по факту падения стрелы башенного крана на строительной площадке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на стройплощадке производился монтаж башенного крана, однако при установке его стрела сорвалась. "В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250812/proverka-2034904080.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рухнувший строительный кран в Севастополе В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю. 2025-08-15T11:10 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, россия