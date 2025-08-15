https://ria.ru/20250815/sevastopol-2035472831.html
В Севастополе начали проверку после падения строительного крана
В Севастополе начали проверку после падения строительного крана - РИА Новости, 15.08.2025
В Севастополе начали проверку после падения строительного крана
Прокуратура Севастополя начала проверку по факту падения строительного крана, в результате которого погиб человек, сообщило городское надзорное ведомство.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Прокуратура Севастополя начала проверку по факту падения строительного крана, в результате которого погиб человек, сообщило городское надзорное ведомство. Ранее ГУМЧС РФ по городу сообщало, что в Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы. "Прокуратура организовала проверку по факту падения стрелы башенного крана на строительной площадке", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на стройплощадке производился монтаж башенного крана, однако при установке его стрела сорвалась. "В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства", - подчеркнули в ведомстве.
Рухнувший строительный кран в Севастополе
В Севастополе рухнул строительный кран, один человек погиб, двое травмированы, сообщает главное управление МЧС РФ по Севастополю.
