Вучич заявил, что гражданской войны в Сербии не будет - РИА Новости, 15.08.2025
21:27 15.08.2025
Вучич заявил, что гражданской войны в Сербии не будет
Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в стране не будет и что никто не может быть сильнее...
2025-08-15T21:27:00+03:00
2025-08-15T21:27:00+03:00
БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в стране не будет и что никто не может быть сильнее государства, даже при поддержке "извне". Глава МВД Ивица Дачич сообщил в пятницу, что в беспорядках прошедшей ночью в Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии пострадали 75 полицейских, задержаны 114 человек, среди задержанных по одному гражданину Хорватии, Словении и Италии. В ночь на пятницу полиция Сербии задействовала более двух тысяч сотрудников по всей стране, за последние три дня при беспорядках пострадал 121 полицейский. "Хочу сказать гражданам, что не будет никакой гражданской войны. Надеюсь, мы сможем избежать всех проблем, которые кто-то создает, пытаясь силой дорваться до власти, и что продолжим рост (экономики – ред.). Люди должны знать одну вещь – никто не сильнее государства, даже если имеет поддержку извне, что бы он ни делал. А мы постараемся вести себя как настоящая, подлинная демократия, в отличие от многих извне, кто нам читает лекции, а убивает Бога (выбивают душу – ред.) у каждого демонстранта, где бы тот не появился", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Ранее он сказал, что беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне и уже были видны ранее в ходе "цветных революций" в других странах мира. Президент Сербии отметил, что у его политических оппонентов нет идеи и программы, только желание разрушить Сербию. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии фиксируют уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве. Совершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу, добавили в министерстве. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Вучич заявил, что гражданской войны в Сербии не будет

БЕЛГРАД, 15 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в стране не будет и что никто не может быть сильнее государства, даже при поддержке "извне".
Глава МВД Ивица Дачич сообщил в пятницу, что в беспорядках прошедшей ночью в Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии пострадали 75 полицейских, задержаны 114 человек, среди задержанных по одному гражданину Хорватии, Словении и Италии. В ночь на пятницу полиция Сербии задействовала более двух тысяч сотрудников по всей стране, за последние три дня при беспорядках пострадал 121 полицейский.
"Хочу сказать гражданам, что не будет никакой гражданской войны. Надеюсь, мы сможем избежать всех проблем, которые кто-то создает, пытаясь силой дорваться до власти, и что продолжим рост (экономики – ред.). Люди должны знать одну вещь – никто не сильнее государства, даже если имеет поддержку извне, что бы он ни делал. А мы постараемся вести себя как настоящая, подлинная демократия, в отличие от многих извне, кто нам читает лекции, а убивает Бога (выбивают душу – ред.) у каждого демонстранта, где бы тот не появился", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Ранее он сказал, что беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне и уже были видны ранее в ходе "цветных революций" в других странах мира. Президент Сербии отметил, что у его политических оппонентов нет идеи и программы, только желание разрушить Сербию.
Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии фиксируют уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве. Совершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу, добавили в министерстве.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
