В МИД заявили о переходе протестов в Сербии к насильственному сценарию
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Протесты в Сербии переходят от мирных демонстраций к насильственному сценарию, заходят за грань цивилизованного поведения, заявили в МИД России.
"Тринадцатого августа крупнейшие сербские города захлестнула новая волна уличных беспорядков, которые переходят грань цивилизованного поведения… Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что Россия не может оставаться равнодушной к тому, что происходит в братской Сербии, которая в непростых условиях находит в себе силы сохранять самостоятельность, защищать суверенитет. В Москве уверены, что в этой стране восстановятся мир, стабильность, и ей удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство сербского народа, столь необходимое на современном историческом отрезке, добавили в МИД РФ."Определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии, варварства и насилия. Хулиганы атакуют административные здания, отделения правящей партии. Дело дошло до поджога помещений, в которых находились люди. Под угрозу поставлены общественный порядок, безопасность и жизнь граждан. Правоохранители, которые при помощи законных методов и средств пытаются обуздать разнузданных молодчиков, сами становятся объектом нападений", - отметили в МИД РФ.
В Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД, 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ночь на пятницу протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты были и в Белграде, и в других городах.
В ночь на четверг, по данным МВД Сербии, в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста проходили в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.
Председатель СПП, экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Сербии рассказал о 16 пострадавших полицейских.
Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, Вучич пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что совершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек.