Правящая партия Сербии поддержит реформы из-за протестов - РИА Новости, 15.08.2025
14:29 15.08.2025
Правящая партия Сербии поддержит реформы из-за протестов
Правящая партия Сербии поддержит реформы из-за протестов
в мире
сербия
белград (город)
милош вучевич
александр вучич
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) поддержит в Скупщине (парламенте) реформы правоохранительных органов, системы правосудия, а также образования в свете протестов и беспорядков в стране, заявил председатель партии экс-премьер Милош Вучевич. В Нови-Саде, Белграде и других городах в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны. Президент Александр Вучич снова заявил, что предстоят реформы в судах, прокуратуре и полиции. "Что касается законодательной активности Скупщины Сербии и правительства с подзаконными актами, СПП решительно это поддерживает. Мы ожидаем, что этот процесс будет максимально ускорен. Мы должны изменить многие нормы и положения в системе и работе органов правосудия. Думаю, что мы должны провести коренные, глубинные перемены и в системе образования. Чтобы все эти сегменты общества, которые показали, что являются основными инструментами и рычаги цветной революции, мы организовали иначе, реформировали и вернули государству и народу", - заявил глава СПП на брифинге в пятницу. По его мнению, сейчас эти структуры "узурпированы", но сербское государство и народ найдут в себе силы для проведения реформ и выразил надежду, что "нам никто не будет говорить, что это противоречит какой-то евроинтеграции или каким-то внешним процессам". "Это вопрос сохранения государства, уверен, что правительство вместе с президентом будет очень активно на законодательном поле и Скупщина затем это поддержит и утвердит", - подчеркнул Вучевич. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах в ночь со среды на четверг пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
сербия
белград (город)
в мире, сербия, белград (город), милош вучевич, александр вучич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Милош Вучевич, Александр Вучич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) поддержит в Скупщине (парламенте) реформы правоохранительных органов, системы правосудия, а также образования в свете протестов и беспорядков в стране, заявил председатель партии экс-премьер Милош Вучевич.
В Нови-Саде, Белграде и других городах в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны. Президент Александр Вучич снова заявил, что предстоят реформы в судах, прокуратуре и полиции.
"Что касается законодательной активности Скупщины Сербии и правительства с подзаконными актами, СПП решительно это поддерживает. Мы ожидаем, что этот процесс будет максимально ускорен. Мы должны изменить многие нормы и положения в системе и работе органов правосудия. Думаю, что мы должны провести коренные, глубинные перемены и в системе образования. Чтобы все эти сегменты общества, которые показали, что являются основными инструментами и рычаги цветной революции, мы организовали иначе, реформировали и вернули государству и народу", - заявил глава СПП на брифинге в пятницу.
По его мнению, сейчас эти структуры "узурпированы", но сербское государство и народ найдут в себе силы для проведения реформ и выразил надежду, что "нам никто не будет говорить, что это противоречит какой-то евроинтеграции или каким-то внешним процессам".
"Это вопрос сохранения государства, уверен, что правительство вместе с президентом будет очень активно на законодательном поле и Скупщина затем это поддержит и утвердит", - подчеркнул Вучевич.
Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах в ночь со среды на четверг пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
В миреСербияБелград (город)Милош ВучевичАлександр ВучичИвица ДачичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
