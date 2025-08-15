https://ria.ru/20250815/serbiya-2035521869.html

Правящая партия Сербии поддержит реформы из-за протестов

БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) поддержит в Скупщине (парламенте) реформы правоохранительных органов, системы правосудия, а также образования в свете протестов и беспорядков в стране, заявил председатель партии экс-премьер Милош Вучевич. В Нови-Саде, Белграде и других городах в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны. Президент Александр Вучич снова заявил, что предстоят реформы в судах, прокуратуре и полиции. "Что касается законодательной активности Скупщины Сербии и правительства с подзаконными актами, СПП решительно это поддерживает. Мы ожидаем, что этот процесс будет максимально ускорен. Мы должны изменить многие нормы и положения в системе и работе органов правосудия. Думаю, что мы должны провести коренные, глубинные перемены и в системе образования. Чтобы все эти сегменты общества, которые показали, что являются основными инструментами и рычаги цветной революции, мы организовали иначе, реформировали и вернули государству и народу", - заявил глава СПП на брифинге в пятницу. По его мнению, сейчас эти структуры "узурпированы", но сербское государство и народ найдут в себе силы для проведения реформ и выразил надежду, что "нам никто не будет говорить, что это противоречит какой-то евроинтеграции или каким-то внешним процессам". "Это вопрос сохранения государства, уверен, что правительство вместе с президентом будет очень активно на законодательном поле и Скупщина затем это поддержит и утвердит", - подчеркнул Вучевич. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах в ночь со среды на четверг пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

