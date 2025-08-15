Рейтинг@Mail.ru
00:28 15.08.2025
На протестах в Сербии пострадали пять полицейских
в мире
сербия
белград (город)
ивица дачич
александр вучич
милош вучевич
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Пять сотрудников полиции Сербии получили травмы, как минимум 14 человек задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких сербских городах, заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером в четверг, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад в ночь на пятницу, инциденты были и в Белграде, задержаны четыре человека. "Как минимум пять полицейских пострадали и как минимум 14 человек задержаны за нападения на полицию... Кроме Нови-Сада в Белграде произошли массовые нападения на полицию в двух местах - близ правительства и в районе Нови-Београд перед офисом СПП", - рассказал Дачич на брифинге в ночь на пятницу. Он уточнил, что полиция вынуждена была применить средства принуждения к демонстрантам в Белграде, Панчево, Шабаце. Глава МВД Сербии сообщил в четверг, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах прошедшей ночью пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет. Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
сербия
белград (город)
в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич, Милош Вучевич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАкция протеста в Белграде
Акция протеста в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Пять сотрудников полиции Сербии получили травмы, как минимум 14 человек задержаны на протестах в ночь на пятницу в нескольких сербских городах, заявил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером в четверг, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад в ночь на пятницу, инциденты были и в Белграде, задержаны четыре человека.
Протестующие разрушили офис правящей партии Сербии
00:09
"Как минимум пять полицейских пострадали и как минимум 14 человек задержаны за нападения на полицию... Кроме Нови-Сада в Белграде произошли массовые нападения на полицию в двух местах - близ правительства и в районе Нови-Београд перед офисом СПП", - рассказал Дачич на брифинге в ночь на пятницу.
Он уточнил, что полиция вынуждена была применить средства принуждения к демонстрантам в Белграде, Панчево, Шабаце.
Глава МВД Сербии сообщил в четверг, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах прошедшей ночью пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.
Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет.
На протестах у офисов правящей партии Сербии пострадали четверо полицейских
13 августа, 01:43
Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии
11 июля, 00:44
 
В миреСербияБелград (город)Ивица ДачичАлександр ВучичМилош ВучевичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
