17:16 15.08.2025
Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получили более 240 миллионов рублей
Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получили более 240 миллионов рублей
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Подмосковье с начала года родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, выплатили ежемесячное пособие на сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Размер выплаты составляет 7 901 рубль, одиноким родителям средства начисляются проактивно. Для полных семей необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи. "Пособие получили уже почти 5 тысяч семей. Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами, связанными с уходом за особенными детьми. Мы понимаем, что каждая семья уникальна и нуждается в индивидуальном подходе. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей", — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В регионе также предусмотрены и другие меры поддержки, включая бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации, консультации специалистов и программы реабилитации. Родители могут получать не только финансовую помощь, но и обеспечивать своим детям необходимую медицинскую, социальную и психологическую поддержку. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
Семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получили более 240 миллионов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛюдмила Болатаева
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Подмосковье с начала года родителям, которые воспитывают детей-инвалидов, выплатили ежемесячное пособие на сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Размер выплаты составляет 7 901 рубль, одиноким родителям средства начисляются проактивно. Для полных семей необходимо подавать заявление, так как условием назначения выплаты является среднедушевой доход семьи.
"Пособие получили уже почти 5 тысяч семей. Это одна из мер поддержки для родителей, которая позволяет справиться с дополнительными расходами, связанными с уходом за особенными детьми. Мы понимаем, что каждая семья уникальна и нуждается в индивидуальном подходе. Для нас важно создать все условия для полноценной жизни детей-инвалидов и их семей", — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
В регионе также предусмотрены и другие меры поддержки, включая бесплатное обеспечение специальными средствами реабилитации, консультации специалистов и программы реабилитации. Родители могут получать не только финансовую помощь, но и обеспечивать своим детям необходимую медицинскую, социальную и психологическую поддержку.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
