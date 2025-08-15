Рейтинг@Mail.ru
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области - РИА Новости, 15.08.2025
12:23 15.08.2025
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области
2025-08-15T12:23:00+03:00
2025-08-15T12:23:00+03:00
происшествия
шиловский район
рязанская область
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жилой сектор находится в двух километрах от места взрыва пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, зона детонации не выходит за пределы завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Расстояние до жилого сектора от места взрыва - два километра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что зона детонации взрыва не выходит за пределы завода.
шиловский район
рязанская область
происшествия, шиловский район, рязанская область
Происшествия, Шиловский район, Рязанская область
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
ПроисшествияШиловский районРязанская область
 
 
