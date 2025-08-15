https://ria.ru/20250815/sektor-2035487978.html
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области - РИА Новости, 15.08.2025
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области
Жилой сектор находится в двух километрах от места взрыва пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, зона детонации не выходит за пределы... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:23:00+03:00
2025-08-15T12:23:00+03:00
2025-08-15T12:23:00+03:00
происшествия
шиловский район
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жилой сектор находится в двух километрах от места взрыва пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, зона детонации не выходит за пределы завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Расстояние до жилого сектора от места взрыва - два километра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что зона детонации взрыва не выходит за пределы завода.
https://ria.ru/20250114/pozhar-1993584704.html
шиловский район
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шиловский район, рязанская область
Происшествия, Шиловский район, Рязанская область
Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области
Жилой сектор находится в 2 км от места взрыва цеха завода в Рязанской области