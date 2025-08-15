Жилые дома находятся в двух километрах от места взрыва в Рязанской области

https://ria.ru/20250815/sektor-2035487978.html

происшествия

шиловский район

рязанская область

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Жилой сектор находится в двух километрах от места взрыва пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области, зона детонации не выходит за пределы завода, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Расстояние до жилого сектора от места взрыва - два километра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что зона детонации взрыва не выходит за пределы завода.

шиловский район

рязанская область

