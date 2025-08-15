Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с ЦБ России - РИА Новости, 15.08.2025
15:19 15.08.2025
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с ЦБ России
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с ЦБ России
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с ЦБ России
Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть...
2025-08-15T15:19:00+03:00
2025-08-15T15:19:00+03:00
россия
сша
европа
игорь юшков
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
фонд национальной энергетической безопасности
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть заблокированных российских золотовалютных резервов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ряд аналитиков высказывал предположение, что Путин и Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции с России. "Если мы обсуждаем, какие нам хотелось бы получить послабления в плане санкций, то, конечно, это, во-первых, снятие санкций с Центрального банка для того, чтобы разблокировать наши золотовалютные резервы", - сказал эксперт. "Если бы США сняли бы санкции с Центрального банка, это стало бы определенным прецедентом. И так как европейцы, как правило, действуют по аналогии с Соединенными Штатами, это позволило бы нам требовать и от Евросоюза снятия санкций в отношении Центрального банка", - рассуждает Юшков. В США, напомнил эксперт, заблокированных российских резервов не так много - около 10 миллиардов долларов или даже чуть меньше. Основные деньги заблокированы в Европе, - около 300 миллиардов долларов. "Также с экономической точки зрения важно снятие санкций вообще с банков, потому что санкции против банков усложняют вообще торговлю как таковую для России, потому что расчеты затрудняются, и это приводит к дополнительным издержкам для России", - резюмировал он. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
россия
сша
европа
россия, сша, европа, игорь юшков, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, фонд национальной энергетической безопасности, g7, экономика
Россия, США, Европа, Игорь Юшков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Фонд национальной энергетической безопасности, G7, Экономика
Эксперт оценил возможность снятия США санкций с ЦБ России

Юшков: США могли бы потребовать от Европы снятия санкций с ЦБ России

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Снятие Соединенными Штатами санкций с ЦБ РФ стало бы прецедентом, позволившим бы требовать того же от Европы, на которую приходится большая часть заблокированных российских золотовалютных резервов, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча двух лидеров состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Ряд аналитиков высказывал предположение, что Путин и Трамп могут обсудить готовность Вашингтона снять некоторые санкции с России.
В Венгрии допустили снятие части санкций США с России
Вчера, 07:42
"Если мы обсуждаем, какие нам хотелось бы получить послабления в плане санкций, то, конечно, это, во-первых, снятие санкций с Центрального банка для того, чтобы разблокировать наши золотовалютные резервы", - сказал эксперт.
"Если бы США сняли бы санкции с Центрального банка, это стало бы определенным прецедентом. И так как европейцы, как правило, действуют по аналогии с Соединенными Штатами, это позволило бы нам требовать и от Евросоюза снятия санкций в отношении Центрального банка", - рассуждает Юшков.
В США, напомнил эксперт, заблокированных российских резервов не так много - около 10 миллиардов долларов или даже чуть меньше. Основные деньги заблокированы в Европе, - около 300 миллиардов долларов.
"Также с экономической точки зрения важно снятие санкций вообще с банков, потому что санкции против банков усложняют вообще торговлю как таковую для России, потому что расчеты затрудняются, и это приводит к дополнительным издержкам для России", - резюмировал он.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент
26 февраля, 01:42
 
