https://ria.ru/20250815/sammit-2035521647.html
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным
В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:28:00+03:00
2025-08-15T14:28:00+03:00
2025-08-15T14:35:00+03:00
в мире
сша
аляска
владимир путин
марко рубио
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома.Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, аляска, владимир путин, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Марко Рубио, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным
Белый дом: в состав делегации США на саммит с Путиным вошли 16 человек