Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным

Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома.Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.

