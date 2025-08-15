Рейтинг@Mail.ru
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 15.08.2025 (обновлено: 14:35 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/sammit-2035521647.html
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным - РИА Новости, 15.08.2025
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным
В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:28:00+03:00
2025-08-15T14:35:00+03:00
в мире
сша
аляска
владимир путин
марко рубио
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома.Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, владимир путин, марко рубио, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Аляска, Владимир Путин, Марко Рубио, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Белый дом рассказал о составе американской делегации на саммит с Путиным

Белый дом: в состав делегации США на саммит с Путиным вошли 16 человек

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома.
Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.
Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп готовятся удивить весь мир: главные интриги встречи на Аляске
Вчера, 00:00
 
В миреСШААляскаВладимир ПутинМарко РубиоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала