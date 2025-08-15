https://ria.ru/20250815/sammit-2035445839.html

Историк оценил решение США и России провести саммит на Аляске

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США и Россия приняли правильное решение провести встречу своих президентов на Аляске, чтобы показать, насколько две страны близки друг другу, заявил РИА Новости историк Русской Америки, президент общественной организации по сохранению русского культурного наследия за рубежом "Жар-Птица" Александр Молодин. "Провести там саммит – правильный шаг, чтобы показать, насколько Америка и Россия близки друг другу, и что у нас есть общие границы", - сказал Молодин. По его словам, это решение важно для того, чтобы люди понимали, как много общего у двух стран. Историк напомнил, что Аляска находилась под управлением Российско-американской компании (РАК), которая являлась коммерческой структурой, но получала государственные инвестиции. "Так или иначе, до 1867 года это была российская территория," - сказал он. Молодин назвал логичным решение Москвы и Вашингтона провести встречу лидеров на территории, которая когда-то была под управлением Российско-американской компании, а сейчас принадлежит США. "Такое наложение исторического контекста дает очень хорошие перспективы для понимания этого кусочка земли на нашей планете как некоего проявления совместной российско-американской культуры", - сказал он. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

