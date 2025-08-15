Рейтинг@Mail.ru
Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 15.08.2025 (обновлено: 19:32 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/rynok-2035615850.html
Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах
Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах - РИА Новости, 15.08.2025
Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах
Обвинения Киева в якобы ударе российской армии по рынку в центре города Сумы — это провокация для срыва предстоящих на Аляске переговоров президентов Владимира... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:12:00+03:00
2025-08-15T19:32:00+03:00
в мире
россия
специальная военная операция на украине
сумы
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267937_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2d8d3be9956245742963bc53adf627ff.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обвинения Киева в якобы ударе российской армии по рынку в центре города Сумы — это провокация для срыва предстоящих на Аляске переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в Минобороны.&quot;Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами России 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже&quot;, — отметили там.В Минобороны напомнили, что уже предупреждали во вторник о подготовке подобной провокации киевским режимом."Российские вооруженные силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили", — подчеркнули в ведомстве.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250812/provokatsiya-2034894731.html
https://ria.ru/20250815/peskov-2035602051.html
россия
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267937_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_73064f7347167d5b59678207a044aef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сумы, украина
В мире, Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумы, Украина
Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах

МО РФ назвало обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах провокацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны России
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обвинения Киева в якобы ударе российской армии по рынку в центре города Сумы — это провокация для срыва предстоящих на Аляске переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в Минобороны.
«

"Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами России 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже", — отметили там.

В Минобороны напомнили, что уже предупреждали во вторник о подготовке подобной провокации киевским режимом.
"Российские вооруженные силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили", — подчеркнули в ведомстве.
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Минобороны раскрыло роль западных журналистов в готовящейся провокации ВСУ
12 августа, 21:16

Саммит России и США

Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.
Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.
Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Кремле рассказали, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа
Вчера, 18:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала