Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах

Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обвинения Киева в якобы ударе российской армии по рынку в центре города Сумы — это провокация для срыва предстоящих на Аляске переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявили в Минобороны."Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами России 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, направленной на формирование негативного медийного фона с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже", — отметили там.В Минобороны напомнили, что уже предупреждали во вторник о подготовке подобной провокации киевским режимом."Российские вооруженные силы никаких ударов по городу Сумы и другим городам не наносили", — подчеркнули в ведомстве.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

