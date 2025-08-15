https://ria.ru/20250815/ryazan-2035617930.html

В Рязанской области горячая линия после ЧП будет работать круглосуточно

Горячая линия и штаб по оказанию помощи пострадавшим, созданные после ЧП в Рязанской области, будут работать круглосуточно, сообщил оперштаб региона. РИА Новости, 15.08.2025

происшествия

рязанская область

шиловский район

россия

павел малков

РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Горячая линия и штаб по оказанию помощи пострадавшим, созданные после ЧП в Рязанской области, будут работать круглосуточно, сообщил оперштаб региона. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибли пять человек, более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). "В поселке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб по оказанию помощи пострадавшим. Обратиться можно по адресу: улица Школьная, дом 13, помещение Лесновской средней школы. Организована горячая линия, которая также работает круглосуточно: 84913637464", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

