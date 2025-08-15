https://ria.ru/20250815/ryazan-2035587909.html

Еще сто спасателей направили к месту ЧС на предприятии в Рязани

2025-08-15T17:27:00+03:00

происшествия

россия

рязань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дополнительная группировка из 100 спасателей и десяти единиц техники направлена к месту ЧС на предприятии в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС России."Спасатели из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра направлены к месту происшествия. Передовая группировка следует в зону проведения поисково-спасательных работ. С собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты. Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов и десять единиц техники", — говорится в сообщении.

россия

рязань

2025

происшествия, россия, рязань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)