17:27 15.08.2025 (обновлено: 00:01 16.08.2025)
Еще сто спасателей направили к месту ЧС на предприятии в Рязани
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дополнительная группировка из 100 спасателей и десяти единиц техники направлена к месту ЧС на предприятии в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС России."Спасатели из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра направлены к месту происшествия. Передовая группировка следует в зону проведения поисково-спасательных работ. С собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты. Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов и десять единиц техники", — говорится в сообщении.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дополнительная группировка из 100 спасателей и десяти единиц техники направлена к месту ЧС на предприятии в Рязани, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Спасатели из аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра направлены к месту происшествия. Передовая группировка следует в зону проведения поисково-спасательных работ. С собой у специалистов необходимое оборудование и инструменты. Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, в том числе шесть кинологических расчетов и десять единиц техники", — говорится в сообщении.
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии
