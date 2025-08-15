https://ria.ru/20250815/ryazan-2035522480.html
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии - РИА Новости, 15.08.2025
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии
Дело по признакам преступления о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или...
РЯЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Дело по признакам преступления о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено после ЧП на предприятии в Рязанской области, сообщило СУСК по региону. Ранее СУСК по Рязанской области сообщало о проверке по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района. Оперштаб региона сообщал о четырех погибших. "Следственным управлением СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - отмечается в Telegram-канале СУСК.
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии
