Рукопожатие Путина и Трампа выглядело искренним, считает Кнайсль - РИА Новости, 15.08.2025
23:01 15.08.2025 (обновлено: 23:57 15.08.2025)
Рукопожатие Путина и Трампа выглядело искренним, считает Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, встретившихся на Аляске для проведения саммита, искренним, она также пожелала, чтобы их встречи помогли выстроить доверие между странами и открыть новую главу в отношения РФ И Соединенных Штатов. "Оба президента благополучно приземлились в Анкоридже. Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Владимир Владимирович Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу", - написала экс-глава МИД Австрии в своем Telegram-канале. Ведущие мировые издания публикуют кадры рукопожатия президентов, прибывших на саммит на Аляску, на первых полосах.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, встретившихся на Аляске для проведения саммита, искренним, она также пожелала, чтобы их встречи помогли выстроить доверие между странами и открыть новую главу в отношения РФ И Соединенных Штатов.
"Оба президента благополучно приземлились в Анкоридже. Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Владимир Владимирович Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу", - написала экс-глава МИД Австрии в своем Telegram-канале.
Ведущие мировые издания публикуют кадры рукопожатия президентов, прибывших на саммит на Аляску, на первых полосах.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Президент США Дональд Трамп приветствует президента России Владимира Путина по прибытии на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин и Трамп дважды пожали руки при встрече на Аляске
