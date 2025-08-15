https://ria.ru/20250815/rukopozhatie-2035653359.html

Рукопожатие Путина и Трампа выглядело искренним, считает Кнайсль

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, встретившихся на Аляске для проведения саммита, искренним, она также пожелала, чтобы их встречи помогли выстроить доверие между странами и открыть новую главу в отношения РФ И Соединенных Штатов. "Оба президента благополучно приземлились в Анкоридже. Первое рукопожатие выглядело искренним. Очень полезно то, что Владимир Владимирович Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу", - написала экс-глава МИД Австрии в своем Telegram-канале. Ведущие мировые издания публикуют кадры рукопожатия президентов, прибывших на саммит на Аляску, на первых полосах.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

