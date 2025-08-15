Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/rubl-2035410239.html
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике - РИА Новости, 15.08.2025
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:15:00+03:00
2025-08-15T02:15:00+03:00
россия
сша
дмитрий бабин
бкс мир инвестиций
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, на фоне высоких ставок импорт сокращается, а экспортеры, напротив, вынуждены продавать больше валюты, кроме того, растут рублевые расходы компаний. Поэтому спрос на валютном рынке довольно низкий, а предложение стабильно высокое, что и определяет текущую динамику курса."Фактор геополитики, особенно новости, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, конечно, способны вызвать всплеск волатильности нашего валютного рынка. Однако по причине отсутствия на нем достаточного количества инвесторов и спекулянтов, вряд ли это приведет к формированию устойчивой направленной тенденции курса рубля", — полагает Бабин.По мнению финансиста, в настоящее время рубль сильно переоценен, а фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу его охлаждения. К концу года они возьмут свое, и рубль плавно упадет в район 90 за доллар.
https://ria.ru/20250814/dollar-2035140928.html
https://ria.ru/20250813/rubl-2034908747.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россия, США, Дмитрий Бабин, БКС Мир инвестиций, Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике

Финансист Бабин: на курс рубля сильнее влияет динамика спроса и предложения

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
По его словам, на фоне высоких ставок импорт сокращается, а экспортеры, напротив, вынуждены продавать больше валюты, кроме того, растут рублевые расходы компаний. Поэтому спрос на валютном рынке довольно низкий, а предложение стабильно высокое, что и определяет текущую динамику курса.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Экономист объявил условия, при которых доллар подорожает до 100 рублей
Вчера, 03:18
"Фактор геополитики, особенно новости, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, конечно, способны вызвать всплеск волатильности нашего валютного рынка. Однако по причине отсутствия на нем достаточного количества инвесторов и спекулянтов, вряд ли это приведет к формированию устойчивой направленной тенденции курса рубля", — полагает Бабин.
По мнению финансиста, в настоящее время рубль сильно переоценен, а фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу его охлаждения. К концу года они возьмут свое, и рубль плавно упадет в район 90 за доллар.
График курса валюты - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Экономист раскрыла, что делать со сбережениями при падении рубля
13 августа, 02:17
 
РоссияСШАДмитрий БабинБКС Мир инвестицийРубльДолларСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала