https://ria.ru/20250815/rubl-2035410239.html
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике - РИА Новости, 15.08.2025
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T02:15:00+03:00
2025-08-15T02:15:00+03:00
2025-08-15T02:15:00+03:00
россия
сша
дмитрий бабин
бкс мир инвестиций
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, на фоне высоких ставок импорт сокращается, а экспортеры, напротив, вынуждены продавать больше валюты, кроме того, растут рублевые расходы компаний. Поэтому спрос на валютном рынке довольно низкий, а предложение стабильно высокое, что и определяет текущую динамику курса."Фактор геополитики, особенно новости, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, конечно, способны вызвать всплеск волатильности нашего валютного рынка. Однако по причине отсутствия на нем достаточного количества инвесторов и спекулянтов, вряд ли это приведет к формированию устойчивой направленной тенденции курса рубля", — полагает Бабин.По мнению финансиста, в настоящее время рубль сильно переоценен, а фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу его охлаждения. К концу года они возьмут свое, и рубль плавно упадет в район 90 за доллар.
https://ria.ru/20250814/dollar-2035140928.html
https://ria.ru/20250813/rubl-2034908747.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий бабин, бкс мир инвестиций, рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Россия, США, Дмитрий Бабин, БКС Мир инвестиций, Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
Финансист Бабин: на курс рубля сильнее влияет динамика спроса и предложения