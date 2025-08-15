https://ria.ru/20250815/rubl-2035410239.html

Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике

Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике - РИА Новости, 15.08.2025

Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике

На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На курс рубля в настоящее время сильнее влияет динамика спроса и предложения валюты, нежели геополитические новости, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.По его словам, на фоне высоких ставок импорт сокращается, а экспортеры, напротив, вынуждены продавать больше валюты, кроме того, растут рублевые расходы компаний. Поэтому спрос на валютном рынке довольно низкий, а предложение стабильно высокое, что и определяет текущую динамику курса."Фактор геополитики, особенно новости, связанные с предстоящей встречей президентов России и США, конечно, способны вызвать всплеск волатильности нашего валютного рынка. Однако по причине отсутствия на нем достаточного количества инвесторов и спекулянтов, вряд ли это приведет к формированию устойчивой направленной тенденции курса рубля", — полагает Бабин.По мнению финансиста, в настоящее время рубль сильно переоценен, а фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу его охлаждения. К концу года они возьмут свое, и рубль плавно упадет в район 90 за доллар.

