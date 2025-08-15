https://ria.ru/20250815/rossija-2035479866.html
MАХ возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
MАХ возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
технологии
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер MАХ вышел на первое место в топе бесплатных приложений в российских сегментах магазинов приложений Google Play и AppStore, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>Рейтинг мессенджера в Google Play составляет 4,6, а в AppStore — 4,4. Также в топ бесплатных приложений в AppStore входят сервис для видеосвязи и звонков Google Meet и VPN-сервисы. В Google Play лидерами рейтинга бесплатных приложений стали VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo. Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы MАХ, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений AppStore, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе MАХ будет "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
