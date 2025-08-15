Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/rossija-2035422895.html
Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших
Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших - РИА Новости, 15.08.2025
Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших
В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок, по которому наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку, пени и штрафы на сумму долга... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T03:29:00+03:00
2025-08-15T03:29:00+03:00
жилье
россия
общество
наследство
егор курочкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181049_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_f8212eb28046de1b3ecb1e4bb604e158.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок, по которому наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку, пени и штрафы на сумму долга умершего, рассказал РИА Новости младший юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Егор Курочкин. "С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2025 № 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего", — рассказал Курочкин. Юрист объяснил, что наследники получают время на оформление прав, не сталкиваясь параллельно с ростом задолженности по кредитам, которые они, возможно, даже не приняли. Он подчеркнул, что норма действует при любом виде потребительского кредита: ипотека, автокредиты и иные обязательства. "Банк или иная кредитная организация обязаны прекратить начисление санкций автоматически с момента, когда установлен факт смерти заемщика и открыто наследственное дело. При этом право на начисление процентов по основной сумме долга сохраняется — речь идет именно о дополнительных санкциях за просрочку. Если на имущество умершего оформлен залог, кредитор не вправе до принятия наследства в одностороннем порядке инициировать обращение взыскания", — пояснил Курочкин. Он подчеркнул, что любые действия по продаже заложенного имущества допустимы лишь при наличии решения суда. По его словам, это правило исключает случаи, когда, например, находящаяся в ипотеке квартира может быть выставлена на торги до завершения наследственной процедуры. "По истечении льготного периода, если наследство принято, обязательства переходят на наследников — но уже в том объеме, в каком они существовали на момент окончания льготного периода. Наследники должны будут выплатить долг, но без искусственно увеличенных санкционных начислений", — предупредил Курочкин.Если наследство не принято, кредитор вправе обратиться в суд или к нотариусу для поиска других законных механизмов возврата задолженности, заключил он.
https://ria.ru/20250725/prodazha-2031283968.html
https://ria.ru/20250608/nasledstvo-2021578575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598181049_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ee9c021addbab8ed6f975f751885a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, общество, наследство, егор курочкин
Жилье, Россия, Общество, Наследство, Егор Курочкин
Юрист рассказал о новом порядке обращения с долгами умерших

Юрист Курочкин: наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Нотариус"
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска "Нотариус". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок, по которому наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку, пени и штрафы на сумму долга умершего, рассказал РИА Новости младший юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Егор Курочкин.
"С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2025 № 246-ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)". Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего", — рассказал Курочкин.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Юрист рассказал, когда можно не платить налог с продажи недвижимости
25 июля, 02:15
Юрист объяснил, что наследники получают время на оформление прав, не сталкиваясь параллельно с ростом задолженности по кредитам, которые они, возможно, даже не приняли. Он подчеркнул, что норма действует при любом виде потребительского кредита: ипотека, автокредиты и иные обязательства.
«
"Банк или иная кредитная организация обязаны прекратить начисление санкций автоматически с момента, когда установлен факт смерти заемщика и открыто наследственное дело. При этом право на начисление процентов по основной сумме долга сохраняется — речь идет именно о дополнительных санкциях за просрочку. Если на имущество умершего оформлен залог, кредитор не вправе до принятия наследства в одностороннем порядке инициировать обращение взыскания", — пояснил Курочкин.
Он подчеркнул, что любые действия по продаже заложенного имущества допустимы лишь при наличии решения суда. По его словам, это правило исключает случаи, когда, например, находящаяся в ипотеке квартира может быть выставлена на торги до завершения наследственной процедуры.
"По истечении льготного периода, если наследство принято, обязательства переходят на наследников — но уже в том объеме, в каком они существовали на момент окончания льготного периода. Наследники должны будут выплатить долг, но без искусственно увеличенных санкционных начислений", — предупредил Курочкин.
Если наследство не принято, кредитор вправе обратиться в суд или к нотариусу для поиска других законных механизмов возврата задолженности, заключил он.
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Адвокат объяснила, когда можно вступить в наследство без уплаты долгов
8 июня, 02:17
 
ЖильеРоссияОбществоНаследствоЕгор Курочкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала