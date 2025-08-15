Рейтинг@Mail.ru
Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского - РИА Новости, 15.08.2025
00:34 15.08.2025
Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского
Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского - РИА Новости, 15.08.2025
Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского
Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу депортирует в Россию гражданина РФ Тимура Збарского, известного видеоблогера, который во время вооруженного... РИА Новости, 15.08.2025
в мире
таиланд
россия
паттайя
БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу депортирует в Россию гражданина РФ Тимура Збарского, известного видеоблогера, который во время вооруженного пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей проехал 150 километров по пограничной зоне, снимая видео боевых действий и выкладывая снятые ролики в социальные сети. Россиянин был задержан иммиграционной полицией Таиланда по возвращении с камбоджийской границы в курортный город Паттайя, где он жил, в связи с аннуляцией его долгосрочной таиландской визы: пока Збарский ехал от границы до Паттайи, его лишили визы за действия, которые потенциально могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. Никаких уголовных или административных обвинений россиянину предъявлено не было. После аннуляции визы, в соответствии с иммиграционным законодательством Таиланда, Збарский был задержан и переправлен в Бангкок, в Центр временного содержания иммиграционной полиции, откуда в пятницу его перевезут в международный аэропорт Суваннапхум (Suvarnabhumi) для отправки на Родину прямым авиарейсом. По информации источника РИА Новости в иммиграционной полиции, Збарский, проживший в Таиланде более 10 лет и являющийся совладельцем небольшого туристического бизнеса, может также быть включен в "черный список" с запретом посещения Таиланда на пять лет. В Центре временного содержания россиянин находится на общих основаниях, то есть содержится в общей камере, в которой кроме него ожидают депортации еще не менее 60 человек. В камерах Центра, как и в камерах таиландских тюрем, нет кроватей, задержанные спят на полу. Депортация осуществляется сразу после того, как попавший в Центр иностранец проходит проверку по полицейским учетам на причастность к каким-либо уголовным преступлениям на территории Таиланда (такую проверку Збарский уже прошел), при условии, что родственники, друзья или благотворители приобрели для него обратный авиабилет из Таиланда в страну гражданства. Депортации из Таиланда осуществляются за счет депортируемого. Некоторые иностранцы, в том числе и россияне, живут в Центре по несколько лет. Иногда это связано с тем, что человеку некому помочь с обратным билетом, однако чаще такое происходит с теми, кто сам не хочет покидать Таиланд и всячески препятствует покупке билета домой. Среди "постояльцев" Центра временного содержания большинство составляют нарушители визового режима Таиланда, однако там же содержатся в ожидании депортации и иностранцы, отбывшие в таиландских тюрьмах сроки наказания по уголовным делам.
таиланд
россия
паттайя
в мире, таиланд, россия, паттайя
В мире, Таиланд, Россия, Паттайя
Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского

Иммиграционная полиция Таиланда депортирует в Россию россиянина Тимура Збарского

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу депортирует в Россию гражданина РФ Тимура Збарского, известного видеоблогера, который во время вооруженного пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей проехал 150 километров по пограничной зоне, снимая видео боевых действий и выкладывая снятые ролики в социальные сети.
Россиянин был задержан иммиграционной полицией Таиланда по возвращении с камбоджийской границы в курортный город Паттайя, где он жил, в связи с аннуляцией его долгосрочной таиландской визы: пока Збарский ехал от границы до Паттайи, его лишили визы за действия, которые потенциально могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда.
Никаких уголовных или административных обвинений россиянину предъявлено не было. После аннуляции визы, в соответствии с иммиграционным законодательством Таиланда, Збарский был задержан и переправлен в Бангкок, в Центр временного содержания иммиграционной полиции, откуда в пятницу его перевезут в международный аэропорт Суваннапхум (Suvarnabhumi) для отправки на Родину прямым авиарейсом.
По информации источника РИА Новости в иммиграционной полиции, Збарский, проживший в Таиланде более 10 лет и являющийся совладельцем небольшого туристического бизнеса, может также быть включен в "черный список" с запретом посещения Таиланда на пять лет.
В Центре временного содержания россиянин находится на общих основаниях, то есть содержится в общей камере, в которой кроме него ожидают депортации еще не менее 60 человек. В камерах Центра, как и в камерах таиландских тюрем, нет кроватей, задержанные спят на полу. Депортация осуществляется сразу после того, как попавший в Центр иностранец проходит проверку по полицейским учетам на причастность к каким-либо уголовным преступлениям на территории Таиланда (такую проверку Збарский уже прошел), при условии, что родственники, друзья или благотворители приобрели для него обратный авиабилет из Таиланда в страну гражданства. Депортации из Таиланда осуществляются за счет депортируемого. Некоторые иностранцы, в том числе и россияне, живут в Центре по несколько лет. Иногда это связано с тем, что человеку некому помочь с обратным билетом, однако чаще такое происходит с теми, кто сам не хочет покидать Таиланд и всячески препятствует покупке билета домой.
Среди "постояльцев" Центра временного содержания большинство составляют нарушители визового режима Таиланда, однако там же содержатся в ожидании депортации и иностранцы, отбывшие в таиландских тюрьмах сроки наказания по уголовным делам.
