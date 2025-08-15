https://ria.ru/20250815/rossija-2035411120.html

Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского

Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского - РИА Новости, 15.08.2025

Таиланд депортирует в Россию блогера Збарского

Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу депортирует в Россию гражданина РФ Тимура Збарского, известного видеоблогера, который во время вооруженного... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T00:34:00+03:00

2025-08-15T00:34:00+03:00

2025-08-15T00:34:00+03:00

в мире

таиланд

россия

паттайя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Иммиграционная полиция Таиланда в пятницу депортирует в Россию гражданина РФ Тимура Збарского, известного видеоблогера, который во время вооруженного пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей проехал 150 километров по пограничной зоне, снимая видео боевых действий и выкладывая снятые ролики в социальные сети. Россиянин был задержан иммиграционной полицией Таиланда по возвращении с камбоджийской границы в курортный город Паттайя, где он жил, в связи с аннуляцией его долгосрочной таиландской визы: пока Збарский ехал от границы до Паттайи, его лишили визы за действия, которые потенциально могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. Никаких уголовных или административных обвинений россиянину предъявлено не было. После аннуляции визы, в соответствии с иммиграционным законодательством Таиланда, Збарский был задержан и переправлен в Бангкок, в Центр временного содержания иммиграционной полиции, откуда в пятницу его перевезут в международный аэропорт Суваннапхум (Suvarnabhumi) для отправки на Родину прямым авиарейсом. По информации источника РИА Новости в иммиграционной полиции, Збарский, проживший в Таиланде более 10 лет и являющийся совладельцем небольшого туристического бизнеса, может также быть включен в "черный список" с запретом посещения Таиланда на пять лет. В Центре временного содержания россиянин находится на общих основаниях, то есть содержится в общей камере, в которой кроме него ожидают депортации еще не менее 60 человек. В камерах Центра, как и в камерах таиландских тюрем, нет кроватей, задержанные спят на полу. Депортация осуществляется сразу после того, как попавший в Центр иностранец проходит проверку по полицейским учетам на причастность к каким-либо уголовным преступлениям на территории Таиланда (такую проверку Збарский уже прошел), при условии, что родственники, друзья или благотворители приобрели для него обратный авиабилет из Таиланда в страну гражданства. Депортации из Таиланда осуществляются за счет депортируемого. Некоторые иностранцы, в том числе и россияне, живут в Центре по несколько лет. Иногда это связано с тем, что человеку некому помочь с обратным билетом, однако чаще такое происходит с теми, кто сам не хочет покидать Таиланд и всячески препятствует покупке билета домой. Среди "постояльцев" Центра временного содержания большинство составляют нарушители визового режима Таиланда, однако там же содержатся в ожидании депортации и иностранцы, отбывшие в таиландских тюрьмах сроки наказания по уголовным делам.

https://ria.ru/20250429/tayland-2013967239.html

https://ria.ru/20250804/afganistan-2033184710.html

таиланд

россия

паттайя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, россия, паттайя