11:23 15.08.2025
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты более 173 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты более 173 тысяч раз
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 173 тысяч раз в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Помощник на основе искусственного интеллекта помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Также она совершает исходящие вызовы, в которых в том числе напоминает о визите к врачу, о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, приглашает на вакцинацию. "Робот Светлана самостоятельно напоминает пациентам, принимающим льготные лекарственные препараты, о необходимости продления рецепта. Сделать это можно с помощью телемедицинской консультации, что очень удобно, так как позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 173 тысяч раз", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через регпортал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме.
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты более 173 тысяч раз

Сотрудник аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 173 тысяч раз в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Помощник на основе искусственного интеллекта помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Также она совершает исходящие вызовы, в которых в том числе напоминает о визите к врачу, о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, приглашает на вакцинацию.
"Робот Светлана самостоятельно напоминает пациентам, принимающим льготные лекарственные препараты, о необходимости продления рецепта. Сделать это можно с помощью телемедицинской консультации, что очень удобно, так как позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 173 тысяч раз", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через регпортал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме.
