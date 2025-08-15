https://ria.ru/20250815/robot-2035475184.html
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты более 173 тысяч раз
15.08.2025
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты более 173 тысяч раз
Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 173 тысяч раз в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 173 тысяч раз в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Помощник на основе искусственного интеллекта помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, отменить или перенести запись. Также она совершает исходящие вызовы, в которых в том числе напоминает о визите к врачу, о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства, приглашает на вакцинацию. "Робот Светлана самостоятельно напоминает пациентам, принимающим льготные лекарственные препараты, о необходимости продления рецепта. Сделать это можно с помощью телемедицинской консультации, что очень удобно, так как позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 173 тысяч раз", – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через регпортал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, по телефону 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме.
