Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/rezhim-2035646833.html
В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС
В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2025
В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС
Режим ЧС введен на территории Шиловского района Рязанской области после ЧП с погибшими, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T22:34:00+03:00
2025-08-15T22:34:00+03:00
происшествия
рязанская область
шиловский район
россия
павел малков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035493599_0:24:1400:812_1920x0_80_0_0_0acff0ec99ed5d09f9ee923d21d17f99.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Шиловского района Рязанской области после ЧП с погибшими, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как уточнили позднее в МЧС РФ, в результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов. "Распоряжением губернатора 15 августа 2025 года с 19.00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Режим вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области, установлен региональный уровень реагирования. Границы зоны ЧС - рабочий поселок Лесной Шиловского муниципального района", - говорится в сообщении. Отмечается, что руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определен зампред регионального правительства Рустам Халиков. Подчеркивается, что после оценки ущерба из резервного фонда правительства Рязанской области будут выделены средства на ликвидацию последствий ЧС. Кроме того, будут определены объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению; организована работа по оказанию медицинской и адресной соцпомощи пострадавшим. "Документ также предусматривает рекомендации руководителям правоохранительных органов и территориальных федеральных органов власти, направленные на обеспечение безопасности и охрану общественного порядка", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250815/mchs-2035637044.html
https://ria.ru/20250815/ryazan-2035617930.html
рязанская область
шиловский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035493599_8:0:1393:1039_1920x0_80_0_0_387256993ed8cfe528c52f83ba491787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, шиловский район, россия, павел малков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Шиловский район, Россия, Павел Малков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС

В Шиловском районе Рязанской области после ЧП с погибшими ввели режим ЧС

© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Рязанской области
Дым на месте взрыва в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Шиловского района Рязанской области после ЧП с погибшими, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Как уточнили позднее в МЧС РФ, в результате ЧП в Рязанской области, по предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пять погибли, к ликвидации последствий происшествия привлечено порядка 350 специалистов.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
На месте ЧП в Рязанской области МЧС спасли из-под завалов двух человек
Вчера, 21:42
"Распоряжением губернатора 15 августа 2025 года с 19.00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Режим вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области, установлен региональный уровень реагирования. Границы зоны ЧС - рабочий поселок Лесной Шиловского муниципального района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определен зампред регионального правительства Рустам Халиков. Подчеркивается, что после оценки ущерба из резервного фонда правительства Рязанской области будут выделены средства на ликвидацию последствий ЧС. Кроме того, будут определены объемы финансирования на проведение аварийно-восстановительных работ и возмещение ущерба пострадавшему населению; организована работа по оказанию медицинской и адресной соцпомощи пострадавшим.
"Документ также предусматривает рекомендации руководителям правоохранительных органов и территориальных федеральных органов власти, направленные на обеспечение безопасности и охрану общественного порядка", - добавляется в сообщении.
Специалисты «горячей линии» МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Рязанской области горячая линия после ЧП будет работать круглосуточно
Вчера, 19:28
 
ПроисшествияРязанская областьШиловский районРоссияПавел МалковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала